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El emotivo video de bienvenida de la Selección Mexicana a Jaime Lozano

La Selección Mexicana tomará un nuevo rumbo en la dirección técnica y a través de tik tok, el conjunto azteca le dedicó un emotivo video de bienvenida

Jaime Lozano, en un juego como DT en la Liga MX
Jaime Lozano Pumas head coach during the game Pumas UNAM vs Necaxa, corresponding to day 11 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at Olimpico Universitario Stadium, on March 19, 2022.

Jaime Lozano Director Tecnico de Necaxa durante el partido Pumas UNAM vs Necaxa, correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Olimpico Universitario, el 19 de Marzo de 2022.|Adrian Macias/Adrian Macias

Escrito por: Omar Moro

Jaime Lozano dirigirá a la Selección Mexicana en la Copa Oro. Luego de la salida de Diego Cocca del banquillo del conjunto azteca, el 'Jimmy' tomará el cargo vacante durante la competencia de la Concacaf que tiene la escuadra nacional durante este verano.

Fueron siete partidos los que pudo dirigir el exentrenador del Atlas: donde tuvo tres victorias —Suriman, Guatemala y Panamá; dos empates — Jamaica y Camerún —; y una derrota, en la semifinal de la Nations League ante Estados Unidos.

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El video de bienvenida a Jaime Lozano con la Selección Mexicana

Luego de que anunciarán que Lozano será el encargado de dirigir a México en la Copa Oro, la Selección Mexicana compartió un video en Tik Tok para darle la bienvenida al nuevo DT de la escuadra azteca.

@miseleccionmx ¡Bienvenido, Jimmy! Haz lo tuyo. 🇲🇽❤️ #MiSeleccionMX #Mexico #TikTokDeportes #JimmyLozano #Lamborjimmy ♬ original sound - Selección Nacional

El entrenador interino empezará a trabajar con los jugadores que participarán en la Copa Oro a partir de este miércoles 21 de junio, luego de que hoy —martes 20 de junio— la escuadra tuviera día libre, tras ganar el tercer lugar en la Nations League.

El calendario de la Selección Mexicana en la Copa Oro

El camino de México en el torneo de la Concacaf arranca el próximo domingo 25 de junio, cuando se midan ante Honduras, en Houston Texas, en el Estadio NRG, casa de los Texans de la NFL; cuatro días más tarde será turno de enfrentar a Haití, en Phoenix, en el Estadio de la Universidad; para cerrar la Fase de Grupos el domingo 2 de julio frente a Qatar, escuadra invitada, y que hace un par de años llegara hasta la semifinal del torneo, luego de caer ante Estados Unidos; este duelo se jugará en San Francisco, en el Levi's Stadium, casa de los 49ers.

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Después de eso vendrá la Fase Final, donde se espera que la Selección Mexicana llegue hasta la Gran Final que se tiene programada para el 16 de julio en el SoFi Stadium, en Los Angeles, casa de los Rams y los Chargers de la NFL, y donde se jugará también el partido por el título del Mundial de 2026.

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