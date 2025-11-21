Cuidado Gilberto Mora: estos son los otros jóvenes que el Real Madrid también tiene en la mira y sigue de cerca

Gilberto Mora –quien viene de ejecutar un penal a lo Panenka– ha hecho saber en su momento que uno de sus sueños como futbolista era jugar nada menos que en el Real Madrid. En ese sentido, hubo varios rumores de que ojeadores de la ‘Casa Blanca’ estaban observando los rendimientos del joven de Xolos de Tijuana para un futuro fichaje. Pero no sería el único…

Como ya sucedió con el fichaje de Franco Mastantuono –para muchos fichado para competir con Lamine Yamal– , el Real Madrid tiene sus fichas puestas en jóvenes de alrededor de todo el mundo para intentar fichar a futuro. Además de Gilberto Mora, de 17 años, el club de la capital española busca a otros futbolistas.

Joshua Hernandez/Joshua Hernandez Gilberto Mora en los Xolos de Tijuana

Los 8 futbolistas jóvenes que busca el Real Madrid

De acuerdo a la información que brindó el Diario As recientemente, estos son los jugadores jóvenes que el Real Madrid tiene en carpeta para intentar fichar a futuro y podrían competirle a Gil Mora:

Kennet Eichhorn | Hertha Berlín | 6,00 mill. € | 16 años

Kees Smit | AZ Alkmaar | 10,00 mill. € | 19 años

Nico Paz | Como 1907 | 55,00 mill. € | 21 años (ya ha jugado en el Madrid)

Adam Wharton | Crystal Palace | 60,00 mill. € | 21 años (el más caro de todos)

Rodrigo Mendoza | Elche CF | 9,00 mill. € | 20 años

Chema Andrés | VfB Stuttgart | 10,00 mill. € | 20 años

Ayyoub Bouaddi | LOSC Lille | 30,00 mill. € | 18 años

Nathaniel Brown | Eintracht Fráncfort​​ | 30,00 mill. € | 22 años

Las estadísticas demuestran que Gilberto Mora podría jugar en cualquier club del mundo

NOTIMEX

Más allá de que cualquier persona que observe un partido de Gilberto Mora puede darse cuenta que tiene una calidad que le permitiría jugar en los mejores equipos del mundo, lo cierto es que las estadísticas también respaldan al mediocentro ofensivo de los Xolos de Tijuana. El sitio BeSoccer, por caso, expresa que los números de Gil Mora son los siguientes: