Cuidado Gilberto Mora: estos son los otros jóvenes que el Real Madrid también tiene en la mira y sigue de cerca
El jugador de los Xolos de Tijuana, Gil Mora, ha confesado su sueño de jugar en el Madrid
Gilberto Mora –quien viene de ejecutar un penal a lo Panenka– ha hecho saber en su momento que uno de sus sueños como futbolista era jugar nada menos que en el Real Madrid. En ese sentido, hubo varios rumores de que ojeadores de la ‘Casa Blanca’ estaban observando los rendimientos del joven de Xolos de Tijuana para un futuro fichaje. Pero no sería el único…
Como ya sucedió con el fichaje de Franco Mastantuono –para muchos fichado para competir con Lamine Yamal– , el Real Madrid tiene sus fichas puestas en jóvenes de alrededor de todo el mundo para intentar fichar a futuro. Además de Gilberto Mora, de 17 años, el club de la capital española busca a otros futbolistas.
Los 8 futbolistas jóvenes que busca el Real Madrid
De acuerdo a la información que brindó el Diario As recientemente, estos son los jugadores jóvenes que el Real Madrid tiene en carpeta para intentar fichar a futuro y podrían competirle a Gil Mora:
- Kennet Eichhorn | Hertha Berlín | 6,00 mill. € | 16 años
- Kees Smit | AZ Alkmaar | 10,00 mill. € | 19 años
- Nico Paz | Como 1907 | 55,00 mill. € | 21 años (ya ha jugado en el Madrid)
- Adam Wharton | Crystal Palace | 60,00 mill. € | 21 años (el más caro de todos)
- Rodrigo Mendoza | Elche CF | 9,00 mill. € | 20 años
- Chema Andrés | VfB Stuttgart | 10,00 mill. € | 20 años
- Ayyoub Bouaddi | LOSC Lille | 30,00 mill. € | 18 años
- Nathaniel Brown | Eintracht Fráncfort | 30,00 mill. € | 22 años
Las estadísticas demuestran que Gilberto Mora podría jugar en cualquier club del mundo
Más allá de que cualquier persona que observe un partido de Gilberto Mora puede darse cuenta que tiene una calidad que le permitiría jugar en los mejores equipos del mundo, lo cierto es que las estadísticas también respaldan al mediocentro ofensivo de los Xolos de Tijuana. El sitio BeSoccer, por caso, expresa que los números de Gil Mora son los siguientes:
- Partidos jugados: 45 en Tijuana y 5 en México (absoluta)
- Encuentros disputados como titular: 25 en Xolos y 4 en la Selección Mexicana
- Goles: 8 en su equipo
- Asistencias: 2 en Tijuana y una en México
- Tarjetas: 2 amarillas en los Xolos y ninguna roja
- Títulos: 1 (Copa Oro 2025 con México).