Nota

Cuidado Gilberto Mora: estos son los otros jóvenes que el Real Madrid también tiene en la mira y sigue de cerca

El jugador de los Xolos de Tijuana, Gil Mora, ha confesado su sueño de jugar en el Madrid

Gilberto Mora y otros jóvenes buscados por Real Madrid
Diego Gonzalez
Liga MX
Gilberto Mora –quien viene de ejecutar un penal a lo Panenka– ha hecho saber en su momento que uno de sus sueños como futbolista era jugar nada menos que en el Real Madrid. En ese sentido, hubo varios rumores de que ojeadores de la ‘Casa Blanca’ estaban observando los rendimientos del joven de Xolos de Tijuana para un futuro fichaje. Pero no sería el único…

Como ya sucedió con el fichaje de Franco Mastantuono –para muchos fichado para competir con Lamine Yamal– , el Real Madrid tiene sus fichas puestas en jóvenes de alrededor de todo el mundo para intentar fichar a futuro. Además de Gilberto Mora, de 17 años, el club de la capital española busca a otros futbolistas.

Liga BBVA MX Apertura 2025 Tijuana 0-0 Toluca
Gilberto Mora en los Xolos de Tijuana
Gilberto Mora en los Xolos de Tijuana

Los 8 futbolistas jóvenes que busca el Real Madrid

De acuerdo a la información que brindó el Diario As recientemente, estos son los jugadores jóvenes que el Real Madrid tiene en carpeta para intentar fichar a futuro y podrían competirle a Gil Mora:

  • Kennet Eichhorn | Hertha Berlín | 6,00 mill. € | 16 años
  • Kees Smit | AZ Alkmaar | 10,00 mill. € | 19 años
  • Nico Paz | Como 1907 | 55,00 mill. € | 21 años (ya ha jugado en el Madrid)
  • Adam Wharton | Crystal Palace | 60,00 mill. € | 21 años (el más caro de todos)
  • Rodrigo Mendoza | Elche CF | 9,00 mill. € | 20 años
  • Chema Andrés | VfB Stuttgart | 10,00 mill. € | 20 años
  • Ayyoub Bouaddi | LOSC Lille | 30,00 mill. € | 18 años
  • Nathaniel Brown | Eintracht Fráncfort​​ | 30,00 mill. € | 22 años

Las estadísticas demuestran que Gilberto Mora podría jugar en cualquier club del mundo

Gilberto Mora
NOTIMEX

Más allá de que cualquier persona que observe un partido de Gilberto Mora puede darse cuenta que tiene una calidad que le permitiría jugar en los mejores equipos del mundo, lo cierto es que las estadísticas también respaldan al mediocentro ofensivo de los Xolos de Tijuana. El sitio BeSoccer, por caso, expresa que los números de Gil Mora son los siguientes:

  • Partidos jugados: 45 en Tijuana y 5 en México (absoluta)
  • Encuentros disputados como titular: 25 en Xolos y 4 en la Selección Mexicana
  • Goles: 8 en su equipo
  • Asistencias: 2 en Tijuana y una en México
  • Tarjetas: 2 amarillas en los Xolos y ninguna roja
  • Títulos: 1 (Copa Oro 2025 con México).
Xolos de Tijuana
Real Madrid
Diego Gonzalez

