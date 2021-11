Revelan quién fue el culpable de la eliminación de Cruz Azul

Habrá nuevo campeón en el futbol mexicano. Tras la eliminación del Cruz Azul a manos de los Rayados de Monterrey por goleada 4-1, en el Estadio Azteca, dejó vacante el título de la Liga BBVA MX.

Dicho descalabro dejó muy malas sensaciones en La Noria, por lo que están buscando una reestructuración dentro de su plantilla, además de que varios jugadores pueden salir del club, como es el caso de Orbelín Pineda que no quiere renovar con los celestes, para emigrar al Viejo Continente.

Los jugadores de Cruz Azul no están contentos

Internamente en La Noria se comenta que el vestidor no está contento con Juan Reynoso: “Los jugadores no están agusto con el entrenador y por eso varios no renuevan y se van quiere ir. Mandar a la banca al “Cabecita” Rodríguez los tiene sorprendidos y molestos. Quiso mandar un mensaje de quién manda”, aseguró Toque Filtrado.

Además se comenta que el estratega peruanon se mete mucho en los problemas personales de los jugadores, cosa que para nada es del agrado de los futbolistas, y eso lo ha hecho perder la confianza.

Las 10 bajas que tendría Cruz Azul

Además de Orbelín Pineda, son otros nueve jugadores lo que estarían buscando nuevos rumbos. El que más preocupa, es Jonathan Rodríguez. El uruguayo podría emigrar a la MLS o al futbol de China. La única manera de que el ‘Cabecita’ se quede, es que le ofrezcan una mejora salarial.

Las otras bajas serían: Yoshimar Yotún, Walter Montoya, Lucas Passerini y Jaiber Jiménez, todos porque terminan contrato. Andrés Gudiño y Alexis Gutiérrez terminan préstamo con el equipo, mientras que Luis Romo y Roberto Alvarado, también apuntan al salto europeo.

Desde hace algunos meses se ha hablado de la posible salida de Luis Romo al futbol de España. Se hablaba del Osasuna y del Granada, es por eso que su futuro estaría en el Viejo Continente.