¡LEYENDA! Dak Prescott supera a Tony Romo en la historia de los Dallas Cowboys

Dak Prescott se convirtió en el pasador líder en la historia de los Dallas Cowboys tras superar la marca de Tony Romo durante la victoria ante Philadelphia Eagles, un hito que refrenda su constancia y productividad desde que tomó las riendas de la franquicia en 2016. La anotación que rompió la marca llegó en la tercera mitad del encuentro y desató la euforia en el palacio de cristal de Jerry Jones.

¿Con cuantas yardas quedó Prescott de por vida con los Cowboys?

El récord se produjo con una conexión de nueve yardas a George Pickens en el tercer cuarto, jugada que desplazó el tope previo de Romo (34,183 yardas) y dejó a Prescott con 34,378 yardas de por vida tras el partido. Ese pase fue la culminación de una jornada en la que el mariscal cerró con 354 yardas aéreas, dos pases de touchdown y un protagonismo clave en la remontada del equipo.

Dallas regresa de manera épica para vencer a Philadelphia

El contexto del logro le otorga mayor valor: Dallas remontó un déficit de 21 puntos para imponerse 24-21, en un triunfo que combinó temple y eficacia por parte del ataque. La victoria no solo dejó a Prescott con un logro histórico individual, sino que además sirvió para mantener vivas las aspiraciones del equipo en la lucha divisional y en la clasificación rumbo a la postemporada.

Desde la organización y la prensa local se destacó que el récord de Prescott llega tras años de rendimiento sostenido y con estadísticas que lo colocan por encima de muchas figuras emblemáticas de la franquicia. La página oficial de los Cowboys y analistas coinciden en subrayar que, más allá del número, el liderazgo y la capacidad de elevar el nivel colectivo son rasgos que definen su etapa en Dallas.

Las reacciones en redes y entre ex jugadores fueron inmediatas: compañeros y expertos celebraron la gesta pero también recordaron el contexto competitivo del equipo y la carrera aún en curso de Prescott. A partir de ahora, el pasador no solo suma un récord más a su palmarés, sino que refuerza su candidatura a figurar entre los nombres más destacados de la franquicia en la era moderna.

