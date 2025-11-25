deportes
¡PROBLEMAS! El mejor equipo de la NFL, preocupado por su futuro en la actual temporada

El mejor equipo en la actual temporada de la NFL se encuentra preocupado por su futuro en la actual temporada tras perder a dos titulares clave por lesión

Herminio Fernández
Ritual NFL
Will Campbell y Jared Wilson, dos piezas importantes de la línea ofensiva de los New England Patriots en la NFL , abandonaron el partido de la semana 12 frente a Cincinnati por problemas físicos que generaron preocupación en el cuerpo técnico y la afición. Campbell, quien es titular en la esquina izquierda tras ser pick de primera ronda en 2025 salió en camilla por una lesión en la rodilla en el tercer cuarto y no regresó al encuentro; el club confirmó que se le realizarán pruebas adicionales, incluida una resonancia magnética, para determinar el alcance de la lesión.

Te puede interesar: Tom Brady revela quién es el quarterback ideal para la nueva era de la NFL; ¿a quién mencionó?

Por su parte, Jared Wilson, el guardia izquierdo titular, sufrió un esguince de tobillo en la jugada inicial del partido y tuvo que salir cojeando; posteriormente fue visto en el vestuario con bota ortopédica y muleta, y fue descartado para el resto del duelo. Ben Brown entró como su reemplazo tras la lesión de Wilson. Estas bajas obligaron a New England a reconfigurar la protección del quarterback en el transcurso del partido.

Dejar su tierra para llegar al Chelsea: la historia de Germán López | Visa de Crack

¿Por qué Mike Vrabel está preocupado tras vencer a los Bengals?

La secuencia de lesiones aumentó la preocupación sobre la salud del front five de los Patriots en un momento clave de la temporada: varios medios cercanos a New England señalaron que, pese a la victoria, el equipo salió con múltiples bajas y sobretodo con interrogantes sobre su capacidad para mantener estabilidad en la línea ofensiva en las próximas semanas. El entrenador Mike Vrabel evitó dar un diagnóstico inmediato tras el partido y dijo no tener actualizaciones concretas al cierre del encuentro.

¿De qué depende el tiempo de baja de Will Campbell?

Fuentes cercanas al club indican que Campbell será evaluado en los próximos días para determinar si existe daño estructural (ligamentos o menisco) y así calcular un posible tiempo de baja; el calendario de recuperación dependerá del resultado de la MRI y de los reportes del equipo médico. Mientras tanto, la franquicia contará con Vederian Lowe y otros suplentes veteranos como opciones para cubrir la ausencia si los exámenes confirman un periodo de inactividad.

La organización emitirá un parte médico oficial cuando tenga los resultados definitivos; hasta entonces, la prioridad será evaluar alcance y plazos de recuperación para Campbell y Wilson, y ajustar la rotación en la línea ofensiva de cara a la siguiente semana.

Te puede interesar: ¡ATENCIÓN! Todos los detalles del MNF entre los San Francisco 49ers y los Carolina Panthers

Programa completo: Ritual NFL El Resumen | Semana 12

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
