Tom Brady revela quién es el quarterback ideal para la nueva era de la NFL; ¿a quién mencionó?

Han pasado algunos años desde que se retiró por completo del profesionalismo y, aún así, sus declaraciones siguen dejando mucho de qué hablar. Ahora, Tom Brady se volvió tendencia luego de dar a conocer el que, para él, es el quarterback ideal en la nueva era que la NFL está viviendo actualmente.

Se sabe que la NFL ha tenido una serie de modificaciones que, de cierta forma, ayudan a que el QB esté más seguro ante el acecho de sus rivales. Ante este hecho, Tom Brady considera que una mezcla de varios elementos podría traer consigo a un quarterback de jerarquía.

¿Quién sería el quarterback ideal para la nueva era de la NFL? Esto dijo Tom Brady

Fue a través de su canal de YouTube que Tom Brady mencionó a algunos jugadores que harían la mezcla del quarterback ideal para esta nueva era de la NFL. En ese sentido, el atleta mencionó a tres que se mantienen activos hasta ahora, siendo estos Patrick Mahomes, Lamar Jackson y Aaron Rodgers.

Para Tom Brady, la creación de un QB ideal se basa en una serie de puntos específicos, entre los que destacan la resistencia, fuerza, precisión, visión mental del juego y fuerza en el brazo. Por ende, además de mencionar a los tres antes citados habló de Young, Luck, Favre, Peyton Manning y Brees.

Cabe mencionar que, desde hace algunas temporadas, existe una severa penalización de 15 yardas a quien golpee drásticamente a un quarterback, hecho por completo distinto a lo que ocurría en el pasado. Esta situación hace que Tom Brady considere a los nombres citados como una gran alternativa para esta era en la NFL.

¿Cuántos anillos de Super Bowl tiene Tom Brady en su historia?

Una de las razones por las que Tom Brady es considerado de los mejores jugadores de todos los tiempos en la NFL guarda relación con sus cosechas, mismas que ascienden a siete Super Bowls. De hecho, el jugador supera a distintas franquicias tales como Pittsburgh, Nueva Inglaterra y Dallas, por citar algunos ejemplos.