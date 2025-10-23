¿Cuál sería el juego con el que la NFL regresará a México en 2026? Estos serían los equipos

Todo está listo para que la NFL regrese a la República Mexicana después de varios años de ausencia. Sería en la temporada 2026 cuando la máxima categoría del futbol americano vuelva a México, por lo que desde ya se vislumbran a los equipos que se enfrentarían en el Estadio Banorte.

Ritual NFL El Resumen| El millonario contrato de Dak y el análisis de la Semana 1 de la NFL

Como sabes, México es uno de los mercados más importantes que la NFL tiene a nivel mundial, por lo que, conscientes de ello, los organizadores buscarían al menos un juego en territorio nacional para cautivar a cada uno de sus seguidores. ¿Qué escuadras se enfrentarían en el Coloso de Santa Úrusla?

¿Qué equipos se enfrentarán en el regreso de la NFL a México?

El rumor más grande indica que serían los Vaqueros de Dallas quienes jueguen su partido como local en el Estadio Azteca, lo anterior considerando la enorme popularidad que los Cowboys tienen en México, sobre todo, por la época dorada que vivieron durante el siglo pasado en la NFL.

Te puede interesar: Estos son los mexicanos que han conquistado la Serie Mundial en la historia

Te puede interesar: ¿Cuántos goles de penal han hecho Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la historia?

og ball watchers will see this and be like “yup danny woodhead was nice”



MINvsLAC– Thursday 8:15pm ET on Prime Video

Also streaming on @NFLPlus pic.twitter.com/PO4pFHI2Ws — NFL (@NFL) October 23, 2025

Sin embargo, ahora se sabe, de acuerdo con el periodista John Sutcliffe, que su rival sería nada más y nada menos que los Arizona Cardinals, escuadra que ya ha jugado en territorio azteca y que también ha dado mucho de qué hablar en las últimas temporadas correspondientes a la NFL. Vale decir que esta información no ha sido confirmada, por lo que hay que tomarla con cautela.

¿Cuándo sería el partido de la NFL en México en 2026?

Cabe mencionar que Roger Goodell no ha confirmado la fecha exacta del partido de la NFL a llevarse a cabo en México durante el próximo año, por lo que resta conocer más detalles al respecto. No obstante, vale decir que la última participación del futbol americano en el país se dio en los últimos meses del año 2022.

Who gets the first W in Week 8?



MINvsLAC– 8:15pm ET on Prime Video

Also streaming on @NFLPlus pic.twitter.com/LWVnH0ffG1 — NFL (@NFL) October 23, 2025

¿Cuándo fue la última vez que la NFL estuvo en México?

Curiosamente, el último partido de la NFL en México tuvo como protagonista a los Arizona Cardinals. El equipo de la Conferencia Nacional cayó en su cotejo ante los San Francisco 49ers por 38-10, en un duelo que se llevó a cabo el pasado 21 de noviembre del 2022 dentro del Estadio Azteca.