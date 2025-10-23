deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Ritual NFL
Nota

¿Cuál sería el juego con el que la NFL regresará a México en 2026? Estos serían los equipos

La NFL ha revelado más detalles del juego que sostendrá en México para el año 2026. ¿Ya se conocen a las dos escuadras que se enfrentarán en el Azteca?

dallas-arizona-posible-partido-regreso-nfl-mexico.jpg
X: Dallas Cowboys
Alan Chávez - Marktube
Ritual NFL
Compartir

Todo está listo para que la NFL regrese a la República Mexicana después de varios años de ausencia. Sería en la temporada 2026 cuando la máxima categoría del futbol americano vuelva a México, por lo que desde ya se vislumbran a los equipos que se enfrentarían en el Estadio Banorte.

Ritual NFL El Resumen| El millonario contrato de Dak y el análisis de la Semana 1 de la NFL

Como sabes, México es uno de los mercados más importantes que la NFL tiene a nivel mundial, por lo que, conscientes de ello, los organizadores buscarían al menos un juego en territorio nacional para cautivar a cada uno de sus seguidores. ¿Qué escuadras se enfrentarían en el Coloso de Santa Úrusla?

¿Qué equipos se enfrentarán en el regreso de la NFL a México?

El rumor más grande indica que serían los Vaqueros de Dallas quienes jueguen su partido como local en el Estadio Azteca, lo anterior considerando la enorme popularidad que los Cowboys tienen en México, sobre todo, por la época dorada que vivieron durante el siglo pasado en la NFL.

Te puede interesar: Estos son los mexicanos que han conquistado la Serie Mundial en la historia

Te puede interesar: ¿Cuántos goles de penal han hecho Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en la historia?

Sin embargo, ahora se sabe, de acuerdo con el periodista John Sutcliffe, que su rival sería nada más y nada menos que los Arizona Cardinals, escuadra que ya ha jugado en territorio azteca y que también ha dado mucho de qué hablar en las últimas temporadas correspondientes a la NFL. Vale decir que esta información no ha sido confirmada, por lo que hay que tomarla con cautela.

¿Cuándo sería el partido de la NFL en México en 2026?

Cabe mencionar que Roger Goodell no ha confirmado la fecha exacta del partido de la NFL a llevarse a cabo en México durante el próximo año, por lo que resta conocer más detalles al respecto. No obstante, vale decir que la última participación del futbol americano en el país se dio en los últimos meses del año 2022.

¿Cuándo fue la última vez que la NFL estuvo en México?

Curiosamente, el último partido de la NFL en México tuvo como protagonista a los Arizona Cardinals. El equipo de la Conferencia Nacional cayó en su cotejo ante los San Francisco 49ers por 38-10, en un duelo que se llevó a cabo el pasado 21 de noviembre del 2022 dentro del Estadio Azteca.

Notas - Ritual NFL
Dallas Cowboys
Arizona Cardinals (Pertenece a NFL)
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Ritual NFL
Russell Wilson y la debacle después de Seattle | Ritual El Podcast | #RitualNFL
Thumbnail
Ritual NFL
¿Qué quarterbacks de la NFL pertenecen a la élite? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Ritual NFL | Análisis y resumen completo de la jornada
Thumbnail
Ritual NFL
Buscamos a los equipos son los favoritos para ganar el Superbowl | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
Rams vs Browns, el duelo que enciende la pretemporada NFL | Tv Azteca Deportes
Captura de pantalla 2025-08-07 a la(s) 12.44.30 p.m..png
Ritual NFL
¡RAMS EN TV AZTECA! La pretemporada llegó y la tendremos en TV Azteca Deportes.
aaron rodgers.jpg
Ritual NFL
¿Hasta donde llegará Aaron Rodgers con los Steelers? | Ritual El Podcast
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de DeVonta Smith! Chiefs 0-34 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Touchdown de A.J. Brown! Chiefs 0-24 Eagles | Super Bowl LIX
Thumbnail
Ritual NFL
¡Pick Six a Patrick Mahomes! Chiefs 0-17 Eagles | Super Bowl LIX
×
×