El dato que coloca a los Dallas Cowboys como lo PEOR del deporte americano

Los Dallas Cowboys viven un 2024 para el olvido y la situación pinta peor cada semana, pues las lesiones se acumulan y Mike McCarthy parece no encontrar soluciones ante la debacle de uno de los equipos más populares de la NFL. Un contundente dato deja en evidencia lo mala que ha sido la campaña para uno de los equipos que hace no mucho era considerado entre los favoritos en la Conferencia Nacional.

La franquicia de Jerry Jones no ha ganado como local en el AT&T Stadium y ello convierte a los Vaqueros en el único equipo de las cuatro grandes ligas de Estados Unidos que no lo ha hecho. Tanto en la NBA como en la MLB y la NHL ya hay equipos que le dieron por lo menos una alegría a su gente en el presente año, algo que los de la estrella solitaria no pueden presumir; las tres victorias de Dallas en la temporada se dieron fuera de sus dominios.

Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas

Te puede interesar: Tiago Volpi lanza ADVERTENCIA al América antes de la liguilla del Apertura 2024

De hecho, desde la improbable victoria en Pittsburgh con una gran jugada de Prescott en cuarta y gol, los cinco veces campeones del Super Bowl solo han hilado descalabros, tres de ellos en casa. Lo más preocupante del asunto es que solo lograron un touchdown en sus dominios durante la seguidilla de derrotas, fue este lunes cuando KaVontae Turpin se escapó hasta la zona prometida frente a los Houston Texans.

A los Cowboys todavía les restan cuatro citas en el AT&T Stadium, la mayoría de ellas divisionales. Viajarán a Washington para medirse a unos sorprendentes Commanders este fin de semana y después volverán a casa para intentar vencer a los Giants en el clásico juego del Día de Acción de Gracias.

Es importante mencionar que el dato de victorias en casa durante 2024 incluye la temporada pasada, sin embargo, Dallas solo tuvo un partido correspondiente a la campaña anterior en sus dominios, la dolorosa derrota a manos de los Packers en playoffs. Obviamente, las otras ligas juegan con mucho mayor frecuencia que la NFL y ello vuelve más escandaloso el dato.

Los próximos partidos de los Dallas Cowboys en casa

- Semana 13: Cowboys vs Giants, jueves 28 de noviembre - 15:25 horas (TCM)

- Semana 14: Cowboys vs Bengals, lunes 9 de diciembre - 19:15 horas (TCM)

- Semana 16: Cowboys vs Buccaneers, domingo 22 de diciembre - 19:20 horas (TCM)

- Semana 18: Cowboys vs Commanders, domingo 5 de enero - 13:00 horas (TCM)

Te puede interesar: La LPGA anunció su regreso a México en 2025