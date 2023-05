Isaac Esquivel/EFE .

Alejandro Puello Liga MX Compartir Facebook

Tweet

Damián Álvarez elogia a Sebastián Córdova: “Pieza clave en Tigres”

El ex jugador histórico de Tigres, Damián Álvarez, destacó al ex jugador americanista. En las puertas de la final Tigres vs Chivas, Álvarez se acordó de Cordova