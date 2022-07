Dani Alves manda mensaje a la directiva del Barcelona por su salida

El defensa brasileño Dani Alves, que esta cerca de llegar al futbol mexicano para jugar con los Pumas de la UNAM, asegura que no le gustó la forma de cómo se fue del equipo del Barcelona, el club de sus amores.

“No me fui triste sino feliz por haber vuelto al club. Soñé durante cinco años querer volver a vivir este segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se gestionó mi salida”, declaró rotundamente el brasileño en entrevista para el diario británico ‘The Guardian’.

“Desde que llegué, dejé muy claro que ya no era un chico de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin ocultar nada. Pero este club ha pecado en los últimos años porque no le importan las personas que hicieron historia. Como aficionado, me gustaría que el Barcelona hiciera las cosas de otra manera. No hablo de mí porque mi situación era distinta aunque estoy eternamente agradecido a Xavi y al presidente por haberme hecho volver”, añadió Dani Alves.

“Un club lleno de gente joven con ideas muy buenas sobre la cancha, pero tiene que mejorar el trabajo de fuera. La mentalidad es totalmente opuesta a la que construimos hace unos años. Todo lo que pasa en el campo es un reflejo de lo que pasa fuera”, apuntó Alves que en su segunda etapa con Barcelona jugó 17 encuentros anotando un gol.

¿En qué equipo jugará Dani Alves?

Es probable que Dani Alves fiche con Pumas, aunque tiene otras opciones para jugar como el Valladolid y el Atlético Paranaense de Brasil.

“Me gustan los retos y me adapto a cualquier situación. Estoy haciendo un estudio sobre los lugares a los que puedo ir y que tienen un buen nivel de competitividad. Hay que juntarse con gente que quiere el mismo objetivo, que quiere competir, ganar. A mí me gusta ganar. Quiero ir a un sitio donde pueda ganar. No descarto ninguna situación, pero si vuelvo a Brasil, será al Atlético Paranaense”.

Por último el defensa habló sobre su posible asistencia con la selección de Brasil a la Copa del Mundo Qatar 2022 donde afirma que iría por ser amigo del entrenador Tite.

“Nadie juega por ser amigo del entrenador. Al final, es su trabajo el que está en riesgo. No se va a exponer. No es tonto. Necesita jugadores que se ajusten a lo que él necesita. El seleccionador (Tite) y yo llevamos muchos años trabajando juntos. Es una relación en la que uno confía y exige al otro un alto rendimiento. Es muy exigente”.