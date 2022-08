Nene Beltrán revela fuerte reclamo de Dani Alves en el Chivas vs Pumas

La presencia de Dani Alves sigue causando múltiples situaciones curiosas en la Liga BBVA MX, pues ahora el Nene Beltrán reveló que, durante el Chivas vs Pumas, el brasileño le hizo un fuerte reclamo, aunque eso pasó a segundo término por la admiración que le tiene.

Como vimos, Chivas destrozó a Pumas por 3-1 en un partido de auténtica locura, y Dani Alves sigue sin conocer la victoria desde que arribó a la Liga BBVA MX, por lo que ya veremos cómo hacen los Felinos para resolver esta situación.

Dani Alves le reclamó al Nene Beltrán

Hablando ante los medios de comunicación, Fernando Beltrán, jugador de Chivas, reveló que Dani Alves se acercó a él en un par de ocasiones para pedirle que ‘jugara limpio’, pues el brasileño comentó que ‘se tiraba demasiado’, pero para el Nene no fue malo, ya que lo tomó con humor.

“Se acercó a mí un par de veces, como enojado, y me decía que no me tirara tanto (risas), pero es un tipo increíble, un jugador extraordinario. Muchos quisieran tener la carrera que él tuvo y que a pesar de que a su equipo no le va bien, a su carrera nada lo va a tachar”, dijo el Nene Beltrán.

De igual forma el jugador de las Chivas recordó que a él no le tocó enfrentar a Dani Alves en Tokio 2020, pues cuando jugaron contra Brasil se quedó en la banca, por lo que cumplir ese sueño y verlo frente a frente en la cancha, es una experiencia que se lleva.

“Cuando fui a los Juegos Olímpicos no me tocó jugar con él. Ahora competir, en la misma posición me hizo sentir bien. Son jugadores con los que no te imaginas que fueras a competir o jugar contra ellos y lo disfruté mucho”, sentenció el Nene Beltrán.