Selección Mexicana podría no usar su jersey blanco en Qatar 2022

La Selección Mexicana se sigue preparando de cara a su esperado debut en Qatar 2022, pero una mala noticia le habría llegado al conjunto, pues en apariencia podría no utilizar su jersey de visitante, mismo que presentaron hace unos días, por un insólito motivo.

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El combinado azteca jugará su primer partido de preparación en contra de Paraguay, selección que no asistirá a la Copa del Mundo, pero que pinta para ser una buena prueba. Se espera que en este encuentro utilicen su uniforme verde de local.

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¿Por qué la Selección Mexicana no usaría su jersey blanco en Qatar 2022?

Como suele ser habitual en cualquier torneo de futbol, ya sea a nivel de clubes o selecciones, todos los equipos deben llevar dos uniformes para evitar confusiones dentro del campo de juego, de colores distintos y conforme al reglamento.

De acuerdo a múltiples reportes, aunque esta información NO es oficial, este hecho evitaría que México utilice su uniforme blanco de visitante, ya que todos los rivales a los que va a enfrentar en el Grupo C tendrían este color en sus indumentarias. Lo explicaremos ahora de acuerdo al rol que ocuparán, ya sea como locales o visitantes.

La Selección Mexicana debutará ante la Polonia de Robert Lewandowski y fungirán como ‘locales’, hecho que de momento los obliga a utilizar el uniforme verde, pues no podrían escoger el blanco ya que los polacos usan este color regularmente.

Ante Argentina jugarán en calidad de ‘visitantes’, y como sabemos el jersey de local de la Albiceleste es blanco con azul, por lo que México tendría que utilizar el verde. Contra Arabia Saudita también serán ‘visitantes’, y pese a que no han presentado su uniforme oficial de local, se dice que será blanco, por lo que nuevamente veríamos el verde con México.

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Falta poco para que dé inicio Qatar 2022, pero este sería un escenario factible, aunque aún no es oficial, para la Selección Mexicana.

