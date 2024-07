¿Rodri al Real Madrid? La razón por la que el City perdería a una de sus estrellas

Con España a punto de jugar uno de los partidos más importantes de su historia, el defensor del Real Madrid, Dani Carvajal, confesó que intenta convencer a Rodri de unirse a las filas de los actuales campeones de la Champions League. El futbolista plurifuncional actualmente forma parte de las filas del Manchester City.

“Todos los días le digo a Rodri que fiche por Real Madrid. Que deje Manchester, que ahí no hay sol. Me dice que tiene contrato y que no hay cláusulas. Creo que encajaría perfecto”, mencionó el autor de uno de los goles con los que los merengues se sobrepusieron al Borussia Dortmund hace algunos meses para sumar una ‘Orejona’ más a sus nutridas vitrinas. Justamente eliminaron a los ‘Citizens’ en los cuartos de final.

Hasta el momento Rodri ha visto acción en cinco de los seis cotejos que el combinado dirigido por Luis de la Fuente ha disputado en el torneo, colaborando con el primer gol de España frente a Georgia en los octavos de final.

Cabe mencionar que el futbolista de 28 años tiene en sus antecedentes paso por el Atlético de Madrid, por lo que la idea de unirse a las filas de Carlo Ancelotti no debe entusiasmarlo como muchos pensarían. Se unió al Manchester City en el verano de 2019 y desde entonces es uno de los hombres de confianza en el esquema de Pep Guardiola.

De acuerdo a sitios especializados en el mercado de transferencias Rodri vale unos 120 millones de euros, su acuerdo con el conjunto de la isla va hasta mediados de 2027.

El récord que busca España en la final de la EURO 2024

España está en la final de la EURO 2024 y se medirá a Inglaterra el domingo en el Estadio Olímpico de Berlín, la pelota rodará en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Los ibéricos quieren convertirse en los primeros en conseguir cuatro campeonatos continentales, rompiendo un empate que mantienen con Alemania. España ganó la edición de 1964, la de 2008 y la de 2012.

