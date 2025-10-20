Ni Pizarro ni Orbelín; el inesperado futbolista que regresaría a Chivas para el Clausura 2026

Pese a que el torneo sigue su curso, las Chivas del Guadalajara podrían cerrar un nuevo elemento de cara al siguiente Clausura 2026. Se trata nada más y nada menos que de Daniel Flores, futbolista que retornaría al Rebaño Sagrado después del paso que ha tenido por el futbol de los Estados Unidos.

La apuesta de Chivas por su cantera

De acuerdo con información del portal Chivas Pasión, el conjunto de Verde Valle estaría esperando el retorno de Daniel Flores, que se encuentra a préstamo en el balompié norteamericano. Se desconoce si este volvería a tener una cesión, aunque es un hecho que buscaría llenarle el ojo a Gabriel Milito.

¿Quién es Daniel Flores, jugador que volvería a Chivas para el siguiente torneo?

Daniel Flores es un polifuncional futbolista mexicano que se encuentra a préstamo con el Phoenix Rising FC de la USL Championship, aunque vale decir que su cesión concluye el 30 de noviembre. Si no ocurre nada extraño en este periodo de tiempo, el jugador retornaría a Verde Valle tras su etapa en Estados Unidos.

Daniel Flores recibió su primera convocatoria con el primer equipo de Chivas, para un partido oficial. Quienes hayan visto al Tapatío, ya lo deben tener bien ubicado, para quien no:



Lateral izquierdo de 21 años, llegó hace un par de temporadas desde el fútbol de EU y se... pic.twitter.com/i8gQcuU1l2 — Miguel Pérez (@miguel_apt) January 25, 2025

El lateral mexicano también formó parte del tapatío, por lo que de cierta forma ya sabe lo que es jugar bajo los colores rojiblancos. Un punto a su favor es que, así como puede jugar como lateral izquierdo, también puede hacerlo como interior, hecho que podría generar ciertas dudas en Milito.

¿Daniel Flores se afianzará en el Rebaño Sagrado?

La pregunta luce complicada considerando el interesante nivel que elementos como Bryan González y Leonardo Sepúlveda han tenido a lo largo del torneo Apertura 2025. De cualquier modo, contar con otro elemento en defensa podría cerrar aún más el ya interesante plantel del Guadalajara de cara a los próximos años.

🚨OFICIAL🚨



Daniel Flores deja al Rebaño y se va a préstamo con opción a compra al Phoenix Rising FC 🇺🇸



Defensor de nuestras Fuerzas Básicas, con minutos en Primer Equipo y Tapatío.



¿Baja sensible para Chivas? 🧐



🔴⚪ #Chivas #SomosChivas #CanteraRojiblanca #FuerzasBásicas pic.twitter.com/RuMRZMFtxG — Historia Chivas (@Historia_Chivas) August 9, 2025

Por lo pronto, vale decir que, de concretarse este regreso, Chivas ya tendría a su primer refuerzo para el Clausura 2026 . Cabe mencionar que una de las posiciones que el club desea reforzar es la delantera, esto pese a que en los últimos partidos Armando, la Hormiga González, ha marcado diferencia en favor del cuadro tapatío.