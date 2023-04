Daniel Ricciardo, listo para volver a correr en la Fórmula 1

Daniel Ricciardo es uno de los pilotos consentidos por los aficionados a la Fórmula 1. Sin embargo, tras varios años de malos resultados y sin poder encontrar estabilidad en algún equipo, se vio obligado a abandonar su silla para la temporada 2023.

El australiano tuvo que regresar a Red Bull, escudería en la que militó de 2014 a 2018, ahora como piloto de pruebas, y después de tres carreras fuera de los circuitos, ya vislumbra su regreso.

“Los indicios apuntan a un regreso a la parrilla. Eso es lo que está en mi cabeza y algunas cosas también apuntan hacia eso. Sólo he dejado la Fórmula 1 unos meses, pero creo que ya me pica el gusanillo”, declaró en una entrevista para ESPN.

Ricciardo resaltó que su carga laboral ha disminuido, pues no es lo mismo tener la presión de correr en la máxima categoría prácticamente cada 15 días, que ayudar al equipo en en simulador. No obstante, se ha sorprendido a sí mismo por su compromiso con mantener su nivel como piloto.

“Ahora que soy mi propio jefe y hago mis propios horarios, sigo muy centrado. Yo pensaba que me limitaría a sentarme en el sofá y comer comida rápida, pero no ha sido así. Yo no soy así. Esas cosas me hacen darme cuenta de lo mucho que me importa este mundo”.

“Quiero estar en un equipo puntero": Daniel Ricciardo

Ricciardo dio a entender que tenía posibilidades de quedarse en la categoría, pero decidió hacerse a un lado hasta encontrar un auto que puede pelear en la parte alta del campeonato, algo que luce complicado, pues no parece que alguno de los equipos punteros como Red Bull, Mercedes, Ferrari o Aston Martin, tengan la intención de cambiar a sus pilotos.

“Una de las principales razones de este parón es que no quería subirme a un coche cualquiera sólo por ser piloto de F1″.

“Sé que puede que no tenga muchas oportunidades, pero quiero ganar. Quiero volver a pilotar para un equipo puntero, un equipo en el que vuelva a tener confianza y que me permita sacar mi mejor versión. Cuando miro atrás, puede que sea una debilidad, pero también una fortaleza, me sienta mejor en la parte delantera de la parrilla”, finalizó el australiano.