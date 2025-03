Este es el nuevo rostro del automovilismo mexicano

Daniel Suárez quiere hacer historia para México en el automovilismo. La Nascar Cup entra en una nueva era en 2025, y México será testigo de un hito histórico.

El autódromo Hermanos Rodríguez se prepara para recibir la primera carrera como parte del calendario 2025. Una oportunidad única para que un piloto azteca deje su huella en la historia.

“Es algo muy grande que esto esté pasando en este momento, cuando estoy yo como piloto mexicano, y cuando están pasando tantas cosas en el mundo. También, que yo esté en este momento porque sé que puedo ganar y tengo la experiencia”, dijo Suárez.

Lo próximo para Suárez

Daniel Suárez viene de rozar la victoria en las Vegas. Su próxima gran historia quiere escribirla en casa, y hacer realidad su sueño de ganar frente a su gente en el icónico circuito de la capital mexicana.

“Familias mexicanas ya tienen su boleto para la carrera en la Ciudad de México, y muchas familias en Estados Unidos también ya tienen su boleto. Yo creo que mucha gente va a estar sorprendida con la calidad del evento que está organizando NASCAR y todos los involucrados. Estoy contento de ser la cara de México para ese gran evento”, mencionó el piloto azteca.

¿Toma la posta de ‘Checo’ Pérez?

La responsabilidad es enorme: Liderar el automovilismo mexicano en la era post Sergio “Checo” Pérez.

“Eso sería un gran orgullo. A Checo lo quiero mucho, es un gran amigo, un gran piloto y ha hecho una gran labor, no solamente con la Fórmula 1, sino con todo México, y me siento muy afortunado con la responsabilidad de poder representar a todo México, todo un país de toda Latinoamérica. Checo no va a estar en la Fórmula 1 este año, y muchos estarán viendo NASCAR, y esa batuta va a caer sobre mí", sentenció Daniel.

El piloto mexicano quiere dejar su huella en suelo mexicano, cuando la Nascar Cup visite el autódromo Hermanos Rodríguez por primera vez en su historia.

