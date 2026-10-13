¡Daniel Suárez asegura su futuro en NASCAR! Confirman su equipo para 2027 tras una temporada histórica

Daniel Suárez continuará en Spire Motorsports durante la temporada 2027 de NASCAR Cup Series. La escudería estadounidense confirmó este martes 13 de octubre la renovación del piloto mexicano, quien seguirá al volante del Chevrolet número 7 después de un primer año que transformó las expectativas sobre su futuro en la categoría.

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La decisión llega en un momento particularmente importante para el regiomontano. Después de cinco temporadas con Trackhouse Racing, Suárez cambió de equipo para 2026 con el desafío de recuperar protagonismo. Once meses después, no solamente tiene una nueva victoria en su palmarés, sino también los mejores registros de consistencia de su trayectoria.

NOTICIA: ¡Se queda en el No. 7! @SpireMotorsport anuncia que @Daniel_SuarezG conducirá para el equipo en 2027. https://t.co/MAAUgX34Cb — NASCAR en español (@SomosLaNASCAR) October 13, 2026

¿Qué resultados convencieron a Spire Motorsports de renovar a Daniel Suárez?

El argumento más contundente llegó en mayo, cuando Suárez conquistó la Coca-Cola 600 en Charlotte Motor Speedway, una de las carreras más prestigiosas del calendario estadounidense. Fue su tercera victoria en NASCAR Cup Series, después de los triunfos conseguidos en Sonoma 2022 y Atlanta 2024.

Sin embargo, su rendimiento no se limita a aquella carrera. Con cuatro fechas pendientes en 2026, el mexicano registra un promedio de llegada de 15.2, el mejor de sus diez temporadas en la máxima categoría.

Además, acumula tres resultados entre los cinco primeros y siete entre los diez mejores. Actualmente ocupa la posición 14 del campeonato y nunca ha caído por debajo del puesto 17 durante el año.

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¿Qué significa la renovación de Daniel Suárez para NASCAR 2027?

La continuidad permitirá al mexicano comenzar su segunda temporada consecutiva con Spire Motorsports sin tener que adaptarse nuevamente a otra organización.

El equipo también tiene motivos para apostar por la estabilidad. Suárez y Carson Hocevar consiguieron este año las primeras clasificaciones de Spire a la postemporada de NASCAR Cup Series.

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El contraste con 2025 resulta significativo. Suárez terminó aquella campaña en el lugar 29 del campeonato, mientras que ahora se mantiene entre los 15 mejores pilotos de la clasificación.

La renovación también despeja una de las principales incógnitas del mercado de pilotos para 2027.

Con su futuro asegurado, el mexicano podrá concentrarse en las cuatro carreras restantes de 2026, comenzando por Phoenix, donde buscará cerrar una temporada que le devolvió competitividad y continuidad en NASCAR.