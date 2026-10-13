México podría coronar al campeón más joven de la historia de Fórmula 1 y estas son las combinaciones

El Gran Premio de México 2026 podría convertirse en el escenario donde Kimi Antonelli conquiste su primer campeonato mundial de Fórmula 1. El piloto de Mercedes llegará a la recta final de la temporada con 102 puntos de ventaja sobre George Russell, una diferencia que le permite aspirar matemáticamente al título desde la próxima carrera en Estados Unidos.

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Antonelli terminó tercero en Singapur, mientras Russell apenas consiguió la novena posición. Esa combinación amplió considerablemente la distancia entre ambos y dejó al italiano de 20 años a las puertas de un logro histórico.

Sin embargo, México no es su primera oportunidad. El campeonato podría resolverse antes, durante el Gran Premio de Estados Unidos, programado para el 25 de octubre en Austin.

💬 “By the end of the weekend, Kimi’s package was clearly the faster of the two which gives us confidence that we are heading in the right direction from a development perspective.” Hear from Kimi, George, Toto and Shov after the Singapore Grand Prix 🗞️ 👇 https://t.co/eMcHui0xfP — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 11, 2026

¿Qué resultados necesita Antonelli para coronarse antes del GP de México?

El piloto de Mercedes necesita salir de Austin con una ventaja suficiente para que ninguno de sus perseguidores pueda alcanzarlo durante las cinco carreras restantes.

Con 125 puntos todavía disponibles después de Estados Unidos, Antonelli tendría que ampliar su diferencia sobre Russell de 102 a por lo menos 125 unidades, además de mantener fuera de alcance al resto de sus rivales.

Una combinación posible sería ganar en Austin y que Russell terminara noveno o peor, siempre que los demás aspirantes tampoco consiguieran resultados que mantuvieran vivas sus posibilidades matemáticas.

El italiano también cuenta con una ventaja importante en el número de victorias, criterio utilizado para desempatar el campeonato.

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¿Cómo podría definirse el Mundial de Fórmula 1 en México?

Si Antonelli no consigue asegurar el campeonato en Austin, tndría una nueva oportunidad durante el Gran Premio de México, donde necesitaría terminar con una ventaja definitiva sobre sus perseguidores.

Después de la carrera mexicana quedarían cuatro Grandes Premios, equivalentes a un máximo de 100 puntos por repartir en las carreras principales. Por ello, una diferencia superior a esa cantidad garantizaría matemáticamente el campeonato, sin necesidad de esperar las últimas fechas.

De conseguirlo, Antonelli superaría el récord de Sebastian Vettel, quien se coronó en 2010 con 23 años y 134 días.