Daniel Suárez revela la razón de su choque en el Autódromo Hermanos Rodríguez

El piloto mexicano Daniel Suárez sufrió un choque durante la sesión de clasificación de la NASCAR Xfinity Series en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Tras su accidente, el piloto regiomontano reveló la razón del percance y desconoce si podrán arreglar su auto previo a la carrera de este sábado.

“Quiero decir que no quiero culpar a nadie, me confíe demasiado en el coche, en la practica tuve un problema con el coche, tenía el pedal de frenos presionado mucho, no estamos seguros si lo vamos a intentar arreglar e intentar desde atrás o intentar clasificar, soy un poco inconsistente con el pedal de frenos, intente frenar como de costumbre pero el coche, la palanca seguía bajando en general lo lamento mucho por todos, me confíe demasiado sabiendo que los frenos no estaban al cien por ciento, mil disculpas, el coche era demasiado bueno sólo tenía un poco de problemas con los frenos pero en general era muy resistente”, mencionó Daniel Suárez tras su accidente.

A pesar del incidente, Suárez ha tenido una destacada trayectoria en la NASCAR, convirtiéndose en el primer piloto mexicano en ganar una carrera de la serie nacional en 2016. Ahora, busca seguir sumando puntos importantes en su carrera y aprovechar su participación doble este fin de semana tanto en la categoría Xfinity Series como en la Nascar Cup Series.

Por ahora el equipo de Daniel Suárez tendrá que trabajar y poner el auto a punto para la carrera y recuperar el piloto regio la confianza que estaba obteniendo no sólo en Xfinity sino su primera carrera de Nascar Cup Series en suelo mexicano.