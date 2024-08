Así le fue Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo HOY en ciclismo de pista en París 2024

¡Mexicanas en acción! Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo tomarán la pista en el ciclismo de pista, ahora en la prueba de velocidad, donde buscarán meterse entre las mejores entre las mejores 24, para avanzar a la siguiente ronda, aunque todavía podrían tener un chance, en caso de no pasar, con el repechaje.

Esta prueba dará inicio en punto de las 6:00 AM (tiempo del centro de México), donde darán 3.5 vueltas, a máxima velocidad, en un verdadero espectaculo que tendrá el velódromo de la capital de Francia. A las 6:48 habrá otra ronda y a las 7:38 será la repesca para meterse a los 16vos de final, que también cuentan con repechaje, y que se correrán a las 11:10 AM y a las 11:58, respectivamente.

¿Cuándo es la final de velocidad en el ciclismo de pista en París 2024?

El sábado 10 de agosto, a las 9:00 AM serán los octavos de final, mientras que la repesca se realizará a las 9:50 AM; por su parte los Cuartos de Final cerrarán la actividad del día a las 11:07 AM. Ya el 11 de este mismo mes, horas antes de que se realice la Clausura de París 2024, a las 3:22 AM será la semifinal; a las 4:25 AM se pelarán los puestos de 8 al 5; y la Gran Final será a las 4:45 AM.

