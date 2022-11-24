Daniele Orsato será el árbitro del México vs Argentina

La Copa del Mundo Qatar 2022 sigue su marcha y tras el empate contra Polonia, la Selección Nacional de México ya prepara lo que será su segundo encuentro de fase de grupos ante el combinado de Argentina el sábado 26 de noviembre en el Estadio Lusail.

Arbitraje italiano para el México vs Argentina

Para este cotejo ya estan confirmadas las autoridades que estarán a cargo de llevar el partido a buen puerto, siendo el árbitro italiano, Daniele Orsato, el designado para fungir como central.

Éste partido, será el segundo para el silbante de 46 años en Qatar 2022, luego de haber sido el elegido para pitar el encuentro inaugural del certamen mundialista entre la selección anfitriona Catar y Ecuador, teniendo un buen trabajo y sin mayores complicaciones, salvo una polémica anulación de gol al ecuatoriano Enner Valencia, únicamente amonestó en seis ocasiones, siendo cuatro para la escuadra árabe y dos para cuadro sudamericano.

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Para este duelo, Orsato estará acompañado en las bandas por los también italianos Ciro Carbone y Alessandro Giallantini como árbitros asistentes, mientras que el rumano Istvan Kovacs se desempeñará como cuarto árbitro.

Como los encargados del VAR estarán sus compatriotas italianos Massimiliano Irrati y Paolo Vieri, mientras que el español Roberto Díaz estará como supervisor de la nueva tecnología del fuera de lugar y el francés Jerome Brisard apoyará en el VAR.

Cambio de sede para el México vs Argentina

El partido que estaba originalmente agendado para llevarse a cabo en el Estadio Education City, con capacidad para 40 mil personas, tuvo que ser trasladado al Estadio Lusail, que puede albergar hasta 80 mil aficionados, siendo el más grande de todo Catar, esto por la gran demanda de boletos entre los aficionados mexicanos y argentinos para el certamen mundialista en tierras árabes.

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