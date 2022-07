Danny García y José Benavidez Jr. libran la báscula para su pelea

Este viernes se celebró en Nueva York la ceremonia de pesaje de la pelea entre Danny García y José Benavidez Jr. desafío en la que no tuvieron problemas para superar la báscula para confirmar su pleito en peso superwelter.

Danny García regresa al boxeo tras 19 meses de pausa en su trayectoria y lo hará para chocar ante un Benavidez Jr, que luce bravo y con ganas de destronar al dos veces campeón mundial.

Antes de subirse al entarimado y repartir golpes, debían de superar la báscula y así lo hicieron este viernes en Brooklyn, haciendo oficial su duelo.

TE PODRÍA INTERESAR: ANDY RUIZ PODRÍA LLEGAR A LA OPORTUNIDAD POR UN TÍTULO MUNDIAL

PBC

Sin problemas García y Benavidez Jr para el combate

En la báscula, Danny García es el que causaba más intriga, pues vuelve tras año y medio, pero además porque sube de welter a superwelter.

El físico lució robusto, trabajado y entero y al momento de subir a la báscula dio sin problemas 152.8 libras, levantando la ovación.

Por el lado de José Benavidez Jr. mostraba un semblante enfocado, como si el pleito ya fuera a arrancar. El peleador dio sin fallas 153.8 libras.

Te podría interesar: ¿GGG HACE MENOS A CANELO ÁLVAREZ?

Las declaraciones más llamativas de la pelea García vs Benavidez

Danny García

“Una vez que Danny García está mental y físicamente fuerte, nadie lo puede tocar. Ya lo he demostrado anteriormente, y ahora simplemente estoy entusiasmado por haber regresado al Barclays Center. Se siente bien estar de regreso, volví porque me encanta pelear. Soy un peleador y amo al boxeo. Yo sabía que regresaría en las 154 libras tras mi sabático. Mucha gente no sabe cómo yo he estado cambiando mi cuerpo y estarían sorprendidos al ver lo fuerte que me he puesto”, explicó el boxeador Danny García.

José Benavidez Jr.

“Estoy listo. Me siento fuerte y feliz de poder estar aquí peleando en un estadio grande para demostrarle al mundo que yo soy el mejor de las 154 libras. Soy el más grandote de los dos en este peso, y me siento tan confiado como fortalecido y listo como una versión renovada de mí mismo. Nadie podrá ponerme un dedo encima. No necesito impresionar, yo demostraré mi valía. Soy una bestia. Sé lo talentoso que soy y haré que esto parezca pan comido”, recalcó Benavidez Jr.