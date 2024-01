La indirecta de Max Verstappen a Checo Pérez

Estamos a un mes y medio del arranque de la temporada de la Fórmula 1, y en la superficie siguen encendiendo la conversación algunos temas que fueron polémicos la temporada pasada.

Uno de ellos fue la capacidad de adaptación a los cambios del RB19 por parte del mexicano Checo Pérez, quien comenzó la temporada a tambor batiente, pero de a poco perdió equilibrio y comenzó a tener problemas, sobre todo en las clasificaciones.

Mucho se habló en su momento de que Red Bull modificaba el auto en favor de Max Verstappen, sin importarle el gusto conductivo de Checo Pérez. Sin embargo, el piloto neerlandés ha respondido en una entrevista, que él también tiene el deber de adaptarse al auto que le dan, y no sólo el mexicano.

“Cuando la gente pregunta por mi estilo de conducción, no es algo que pueda decir. Se trata de adaptarse a diferentes situaciones o a lo que el coche quiere o necesita. ¿Qué quiero yo? Siempre quiero más agarre. Me gustaría tener muchas cosas, pero algunas de ellas no son realistas, así que lo único que hago es adaptarme al coche que me proporcionan”, dijo al medio Motorsport.

Red Bull construye el auto más rápido, no el que quiera el piloto

Verstappen subrayó que el equipo no busca beneficiar a nadie con las mejoras del auto, sino al equipo entero en sí. Es decir, la organización se dedica a construir el auto más rápido posible, y son los pilotos los que tienen que adaptarse a este, y no al revés.

“A lo largo del año, el equipo aplica mejoras para hacerlo más rápido. No se busca un balance concreto ni nada similar. Se trata de encontrar una carga general o un agarre general en las mejoras que aplicamos. Estoy contento con el comportamiento del coche, pero si el coche es un poco más subvirador, tengo que adaptarme yo, al igual que si empieza a sobrevirar”, finalizó.