Datos curiosos de Guardianes de la Galaxia vol 3 sin spoilers

Guardianes de la Galaxia vol 3 recaudo en su primer fin de semana más de 280 millones de dólares, un largometraje imperdible si eres fanático de lo que ya muchos mencionan la mejor trilogía de Marvel, prepárate para vivir un sinfín de emociones a lo largo de la película.

Aquí te traemos algunos de los mejores datos curiosos sin ningún spoiler en caso de que todavía no hallas visto la última película de Marvel dirigida por James Gunn.

Te puede interesar: Todo lo que tienes que saber antes de ver Guardianes de la Galaxia

Datos curiosos de Guardianes de la Galaxia

-El director James Gun también escribió Scooby-Do, Scooby-Do 2: Monstruos sueltos y 13 fantasmas.

-La nueva nave de los Guardianes se llama Bowie en honor al cantautor David Bowie reconocido por sus canciones como Under Pressure, Life On Mars?, The Jean Genie entre muchas otras.

-Groot no se ve igual al Groot de Guardianes de la Galaxia 1 ya que es su hijo, el director menciono hace mucho tiempo que el Groot que nació de la ramita es su hijo y cada especie es diferente.

-James Cuun confirmó que antes del villano que vimos en la película tres había considerado meter a Annihilus, un personaje malvado principalmente de los 4 fantásticos.

-Un fanático le pregunto al director que, si Rocket le tomaba importancia mucha importancia al robar parte robóticas por sus amigos y el respondió, “Complicado, pero de alguna manera”.

Personajes de Suicide Squad y la serie de Peacemaker aparecen en la película como:

Suicide Squad

Sylvester Stallone - Rey Tiburón (Guardianes - Estacar Ogord)

Sean Gunn – Weasel (Guardianes - Estacar Kraglin)

Pete Davidson – Blackguard (Guardianes – Experimento del Alto Evolucionador)

Peacemaker

Chukwudi Iwuji - Clemson Mur (Guardianes – Alto Evolucionador)

Elenco de Guardianes de la Galaxia

Te puede interesar: TheGrefg podría pelear en la velada del año contra Ibai

Chris Pratt (Peter Quill / Star-Lord)

Zoe Saldaña (Gamora)

Dave Bautista (Drax el Destructor)

Vin Diesel (Groot)

Bradley Cooper (Rocket)

Karen Gillan (Nébula)

Pom Klementieff (Mantis)

Elizabeth Debicki (Ayesha)

Sean Gunn (Kraglin Obfonteri)

Sylvester Stallone (Stakar Ogord)

Will Poulter (Adam Warlock)