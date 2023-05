TheGrefg podría pelear en la velada del año contra Ibai

El evento de Ibai, La Velada del Año va a tener grandes figuras peleando en uno de los Streams más vistos en la plataforma de Twitch, ya se rumoraba que TheGrefg no iba a participar en este gran evento, en un directo explico su situación.

“No ha llegado mi momento. No sé si un día llegará. Y hay muchos motivos. Yo sé cómo me prepararía para una Velada y eso significaría decir adiós a mil cosas laborales y personales que quiero hacer ahora mismo”, explicó.

Te puede interesar: Hogwarts Legacy llega a las consolas de Playstation 4 y Xbox One

En un video donde Ibai Llanos y Gerald Piqué están teniendo una conversación donde el dos veces ganador al streamer del año en los premios Esland le menciona al exfutbolista que hablo con TheGrefg para su participación en la Velada del Año, donde le dijo “Ibai solo participo si es contra ti”, todavía no se ha confirmado nada oficialmente, pero de ser cierto marcaría gran historia en su tercera edición.



Combates de la Velada del Año 3

Ampeter vs PapiGavi

La Rivers vs Marina Rivers

Luzu vs Fernanfloo

Viruzz vs Shelao

Amouranth vs Mayichi

Para la pelea estelar que es lo que más caracteriza a este magno evento será Coscu en contra de Germán Garmendia.

Te puede interesar: Movistar R7 se despide del Mid Season Invitational 2023

Artistas en la Velada del Año

Ozuna

Quevedo

Feid

María Becerra

Estopa

Rosario Flores

CARTEL DE ARTISTAS DE LA VELADA DEL AÑO III.



Y QUEDAN DOS MÁS POR ANUNCIAR. pic.twitter.com/vCFCD7huLi — Ibai (@IbaiLlanos) May 4, 2023

En total son 6 participantes confirmados, pero todavía hay dos más por anunciar, estos dos personajes han causado una gran especulación para el evento ya que Ibai estaba muy interesado en la canción de los mexicanos Grupo Frontera en colaboración con la intencionalidad portorriqueña, Bad Bunny, “Un X100to” esto no se ha confirmado, pero sería una gran noticia tener presencia mexicana en los artistas, ya que en esta edición se presentará de nueva cuenta una streamer mexicana, tal es el caso de Samanta Rivera, mejor conocida como Rivers, quién se enfrentará a La Rivers, una tiktoker española.