David Alaba responde a la afición merengue que lo acusó de traidor a Benzema tras votaciones al The Best

David Alaba fue uno de los responsables ara emitir su voto en el The Best como representante de la Selección Austriaca de futbol, dichas votaciones no se guardan en el anonimato, pues el máximo organismo rector del futbol publica el orden en que los capitanes de los equipos afiliados emite su votación. Algo que llama la atención dado que el central del Real Madrid no emitió su voto para su compañero de equipo, Karim Benzema.

De acuerdo a las valoraciones de David Alaba para los votos al premio The Best, el central del Real Madrid puso en primer lugar a Lionel Messi, en segundo lugar ubicó a su compañero del Real Madrid Karim Benzema y en el tercer puesto dejó al elemento del Paris Saint Germain Kylian Mbappé.

La explicación de David Alaba al voto de Lionel Messi

Ante los cuestionamientos de la afición merengue al central por no haber antepuesto a su compañero Karim Benzema, el capitán de la Selección de Austria expuso sus motivos por los que decidió votar por Lionel Messi. Algo que no dependió íntegramente de él, pues fue una decisión tomada conjuntamente con todo el representativo europeo.

“En la Selección de Austria escogimos los votos de este galardón como equipo, no sólo yo. Cualquiera en la plantilla está habilitado para votar y así es como procedimos”, declaró David Alaba.

David Alaba emitió un mensaje horas después de la entrega del premio The Best a Lionel Messi, donde expuso su admiración para su compañero Karim Benzema, con quien conquistó LaLiga y la Champions League la temporada pasada al derrotar 1-0 al equipo de Liverpool en el Satade de France.

“Todo el mundo sabe, y especialmente Karim , cuánto admiro a él ysus actuaciones. Y ya he dicho en varias ocasiones que para mí es el mejor delantero del mundo”, sentenció David Alaba ante los señalamientos de una traición de su parte.