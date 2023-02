Lionel Messi logra marca historia tras ser nominado en el 11 ideal de la FIFA

Lionel Messi ha ganado su segundo premio The Best como mejor futbolista del mundo para la FIFA, una votación que es efectuada por los capitanes de cada selección afiliada al organismo rector del fútbol así como a su director técnico.

El rosarino ganó su primer premio The Best en 2019, luego de que firmara una de sus mejores temporadas en lo individual, ganado LaLiga, la Copa del Rey y llegando a semifinales de la Champions League. Cabe destacar que Lionel Messi fue goleador en todas las competiciones que disputó ese año.

¿Qué marca histórica consiguió Lionel Messi en la gala del The Best?

Lionel Messi es el único futbolista en la historia que ha sido parte del XI ideal de la FIFA por 16 años de manera consecutiva. Algo que habla no sólo de su calidad con el balón en pies, sino de su constancia y trabajo a lo largo de los años. El argentino recibió su segundo premio The Best en su carrera, tras haber sido galardonado en 2019.

Es importante señalar que el The Best como se le conoce ahora comenzó a darse desde el 2016, siendo Cristiano Ronaldo el primer jugador en ganarlo. Desde entonces Lewandowski, CR7 y Lionel Messi son los máximos ganadores con 2 respectivamente.

“Gracias a todos los que hicieron posible que ganara este premio. A todos los de la Selección Argentina, a mi familia y amigos, a los 45 millones de argentinos que confiaron en nosotros… Y felicidades a todas las ganadoras y ganadores de los FIFA The Best, especialmente a Lionel Scaloni y Emiliano Martínez que tanto merecieron sus premios también. Un abrazo a todos, nos vemos pronto.”

El futuro de Lionel Messi aún está en el aire a falta de un mutuo acuerdo con el Paris Saint Germain el astro argentino podría abandonar la capital francesa al final de la temporada y quedaría como agente libre para negociar su futuro con cualquier equipo que desee.