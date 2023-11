David Benavidez afirma que no descansará hasta pelear contra Canelo Álvarez

Este sábado David Benavidez se enfrentará a Demetrius Andrade en Las Vegas, pelea de alto calibre que agita además la idea de que Canelo Álvarez se mida próximamente ante el Bandera Roja si este sale con la mano en alto.

Canelo, de 33 años, ha sido ligado a un duelo ante Benavidez; de hecho, su entrenador Eddy Reynoso ya lo mencionó como un probable contrincante de su pupilo para exponer sus cetros de peso supermediano en las versiones del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo.

El Consejo Mundial de Boxeo ya colocó a Benavidez como el retador oficial a la correa de las 168 libras y necesita como obstáculo final, vencer en su pleito a Demetrius Andrade este sábado 25 de noviembre.

Luego de eso, tendrá que haber una gesta entre promotoras, representantes y los propios pugilistas para darle forma al encuentro que ha sido pedido desde hace al menos un año.

Benavidez explota pidiendo la pelea ante Canelo

“Yo me voy a quedar en esta división hasta que me den esa oportunidad para pelear. Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para agarrar esa pelea pero si no quiere pelear, creo que eso dirá mucho de él. No quiero decir más pero la gente ya está llamando para ver esa pelea”, sostuvo Benavidez”.

Agregó que “esa es de verdad la única pelea en la división que quieren mirar”.

¿Qué pasaría si Benavidez pierde ante Andrade?

Si el ‘Bandera Roja’ llegara a caer ante Andrade en Las Vegas, perdería esa etiqueta de retador oficial, y para Canelo no supondría un rival de nivel, si es que fue derrotado por Demetrius.

Si Andrade cae, Benavidez se catapultaría aún más para enfrentar a Canelo.

Por Benavidez, tiene una marca de 27 victorias con 23 nocauts sin derrotas ni empates. Por Andrade, luce un récord de 32 peleas ganadas con 19 nocauts sin descalabros o empates.