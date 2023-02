Temeraria amenaza de David Benavidez a Caleb Plant, a un mes de su pelea

El 25 de marzo el MGM Grand de La Vegas, se encenderá con una interesante pelea de pesos supermedianos entre Caleb Plant y David Benavidez, quien ha prometido con tenacidad que vencerá por nocaut a su rival en seis episodios.

Benavidez, conocido por su peligrosidad como ‘Bandera Roja’, afirmó que está en el mejor momento de su vida como peleador por lo que no duda de que sus palabras serán hechos el 25 de marzo.

Este enfrentamiento es sin duda uno de los más esperados del año y a diferencia de otras divisiones en la que parece que los mejores le dan la vuelta a sus peleas como el caso de Tyson Fury ante Oleksandr Usyk o Terence Crawford ante Errol Spence, Benavidez y Plant mostraron toda la voluntad de hacer esta pelea.

Inclusive, cuando no había contrato firmado y seguían en las negociaciones, de ambas partes hicieron la pelea oficial pues no dudaban en medirse.

Esther Lin/SHOWTIME Benavidez vs Plant Press Conference

David Benavidez quiere destruir a Caleb Plant en media pelea

A ESPN, Benavidez reiteró no solo su deseo por ganar por la vía del nocaut en 6 episodios. Subrayó su deseo por demostrar su capacidad para luego asegurar su pelea ante Canelo Álvarez, pues este pleito es también eliminatorio para ser el rival mandatorio por el CMB para el tapatío.

“No me cae bien, no me gusta lo que me ha dicho y ese 25 de marzo pagará por todo eso que me ha dicho. Estoy en el mejor momento de mi vida y sé que han lastimado a Plant y tengo lo que se necesita para noquear a Caleb Plant.

La verdad estoy enfocado en esta pelea, y cuando noqueé a Plant, será la pelea ante Canelo Álvarez. Él tiene todos los cinturones, mi sueño es ser campeón indiscutido y al tener Canelo todos los cinturones yo cumplo mi sueño.

Yo soy un peleador que tiene fuerza y velocidad. Me gusta el nocaut, tengo 26 peleas, todas ganadas y 23 por nocaut. Yo no juego en el ring y estoy ya listo para noquear a Caleb Plant”.