Caleb Plant, dispuesto a todo ante David Benavidez

El peleador Caleb Plant se mantiene firme en su deseo de despachar a David Benavidez para apuntarse una importante victoria en su carrera, pero también para tener la vía libre para una nueva pelea ante Canelo Álvarez.

El choque entre Plant y Benavidez se confirmó hace un par de semanas y de inmediato se organizó una rueda de prensa en la que se dijeron de todo y en la que el ‘Bandera Roja’ fue mucho más provocador.

Benavidezen todo momento prometió el nocaut y que dejaría tumbado en la lona a Caleb, lo que encendió los ánimos.

“Ya quiero poder regalarle un gran nocaut a mi gente. Ya sabemos que esto no será fácil. Será agotador. Sin embargo, estoy listo para salir a noquear a este tipo. (Plant) sabe cómo se siente besar la lona, y ahora la estarás besando una vez más”, acotó Benavidez que busca amedrentar mediante las amenazas.

Caleb Plant, con la decisión de vencer a Benavidez

“Yo ya había dicho después de pelear contra Canelo que yo quería que mi próxima pelea sea la más grande que se pueda tener. No se preocupen por mí el 25 de marzo. Ésta no será mi primera pelea grande, ya he estado en esta situación.

“Estoy al acecho. Estamos preparados. Ya he peleado a este nivel, y sé lo que se necesita. A partir de ahora se trata de quién es capaz de entrenarse más duro y de no sacar el pie del acelerador hasta el 25 de marzo.

“Ésta pelea es increíblemente importante, y el timing es ideal para que suceda. Este tipo de pelea le envía el mensaje de que es hora de poner todo en juego al resto de los boxeadores. El boxeo necesita peleas como esta, y yo me veo terminando con el brazo en alto el 25 de marzo”.