David Benavidez vs Demetrius Andrade, lo que tienes que saber de la pelea

Este sábado tiene lugar en Las Vegas, una pelea esperada en la división de los supermedianos entre David Benavidez y Demetrius Andrade, que es determinante para sus aspiraciones de alcanzar un título de las 168 libras.

David Benavidez es uno de los más desafiantes del mundo del boxeo, y es el candidato número 1 por la afición para que ocurra un duelo ante Canelo Álvarez.

Demetrius Andrade en ese sentido no está descartado, aunque parece que antes de él hay otros peleadores formados como Jaime Munguía o Dmitry Bivol.

¿Quién es David Benavidez?

David Benavidez es un peleador de 26 años, nacido en Phoenix, Arizona y que vive en Las Vegas. Su marca como profesional es de 27 victorias con 23 nocauts y no tiene derrotas ni empates.

Benavidez es el campeón interino y a falta de su victoria ante Andrade, ya es el retador oficial por el título del CMB que tiene Canelo, por lo solo tiene un camino: ganar.

Su última refriega fue el 25 de marzo, día en el que ganó por decisión unánime a Caleb Plant, un rival de alto nivel que no logró descifrar la ‘Bandera Roja’.

¿Quién es Demetrius Andrade?

Andrade tiene un récord invicto en 32 peleas, con 19 nocauts. Tiene 35 años y nació en Providence, Rhode Island en Estados Unidos.

Su última pelea la ganó por decisión unánime el 7 de enero cuando se midió ante el discreto Demonizadle Nicholson en Washington.

Andrade ya fue dos veces campeón en diferentes divisiones y levanta la mano para encarar más retos.

DAVID BENAVÍDEZ - DECLARACIONES

“Junior y yo nos empujamos al límite mutuamente. Este ha sido nuestro sueño desde que éramos pequeños. Él protagoniza el evento co-estelar y yo el principal en peleas por pay-per-view, no hay nada mejor que esto.

“Estoy simplemente agradecido y feliz por estar en esta posición y por poder entretener a la gente de esta manera mientras todos disfrutan en familia desde casa este sábado. Será una gran noche de boxeo.

“Para mí, la intensidad proviene de mi experiencia. De todo lo que he pasado durante mi vida. Probablemente estoy más motivado que nunca en mi vida. Cuento con mi hijo, mi esposa y mi bebé Khloe en camino Ella nacerá dentro de tres semanas y eso me motiva a un nivel distinto en este momento. Les quiero demostrar a todos ustedes que yo soy el mejor del mundo.

“Yo acepté pelear contra Andrade porque él es el más difícil, el mejor de esta división que no sea yo. Él será el desafío más difícil además de Canelo, me quiero desafiar a mí mismo. En verdad quiero ser el mejor, les juro que no quiero que quede duda alguna que yo soy el mejor de la división del peso súper mediano. Eso es exactamente lo que yo haré.

“Para serte honesto, no me preocupo por Canelo ni por nadie. Mi trabajo es barrer a esta división, y eso es precisamente lo que tengo la intención de hacer. Este es el comienzo de la época de Benavídez.

“Iré en busca del nocaut este sábado por la noche para darle a la gente lo que anhela ver. No será una tarea fácil, pero yo siempre encuentro la manera de asegurarme la victoria.

“Todo esto es surreal para mí. Me dediqué cuando yo era joven y sabía que quería cumplir este sueño. Todavía queda trabajo por hacer y, para cuando termine, yo seré el mejor de mi época”.

DEMETRIUS ANDRADE - DECLARACIONES

“Estoy listo para pelear. Me siento genial. Vamos a dar espectáculo. ¡Llegó la hora del espectáculo!

“Estoy forjando mi legado y formando parte de la historia. Yo voy a ganar y le digo a todos que lo lograré con mi habilidad, mi cobertura y mi coeficiente intelectual. Todas esas herramientas me permiten ganarle a cualquiera.

“Soy alto, negro y apuesto. Lo voy a frustrar, ya verán, este sábado por la noche. Y cuando (Benavídez) no pueda hacer lo que quiere, yo contaré con la ventaja.