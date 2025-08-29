Es canterano de Toluca, juega en Hungría y ya dio su primera asistencia

Un diablo en Hungría. Del Nemesio diez a las canchas viejo continente. David López, formado en el actual campeón del futbol mexicano: Los diablos rojos del Toluca.

Hoy inicia una nueva etapa con el ZTE FC, club de la primera división húngara. Su impacto fue inmediato, en su debut profesional ya dio su primera asistencia.

“Pues la verdad sí es un poco distinto, ¿sabes? O sea, acá es muy tradicional comer venado, entonces de repente he buscado la forma de comprar mis cosas y no comer tan diferente a como lo hacía en México. Toda mi vida, desde fuerzas básicas, la hice ahí en Toluca. Fue un poco doloroso; a mí me hubiese gustado debutar ahí. Es un club grandísimo, maravilloso, que ha representado demasiado en mi vida. Ha sido muy importante para formarme como jugador y como persona, para forjarme como ser humano, y yo, eternamente, siempre estaré agradecido”, dijo el jugador en entrevista exclusiva para TV Azteca .

Los inicios de López en Toluca

Una historia que nació en Toluca. El orgullo escarlata recibió consejos de alguien que ya sabe lo que significa emigrar a Europa. Y que hoy es uno de los grandes referentes de los diablos.

“En especial con “HH”, con quien tenía una muy buena relación cuando estaba ahí. La verdad es que me dio un abrazo fuerte y me dijo que lo disfrutara, que lo aprovechara, que le metiera como lo había hecho y que fuera para adelante. Me deseó lo mejor en esta nueva etapa, que lo disfrutara… Entonces puedes decir que son palabras que se te quedan. “HH” ha tenido bastante recorrido, yo lo miraba desde pequeño, y el hecho de que se acercara de esa manera para mí significa y representa bastante”, expresó López.

Con la mira puesta en la selección nacional. La fábrica de los diablos sigue exportando calidad, como parte de su proyección de talento, Toluca abre camino a sus jóvenes.

