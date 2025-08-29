El posible reemplazo de Nathan Silva ya está en la agenda de Pumas

Pumas sigue en la búsqueda de nuevos jugadores para sumar al proyecto de Efraín Juárez. El conjunto felino espera cerrar a un nuevo delantero.

Ante la posible baja de Nathan Silva, los felinos podrían ver nuevas opciones en la defensa, una de ellas podría ser Néstor Araujo. El defensor mexicano no ha recibido ninguna oportunidad por parte de André Jardine, y no sería tomado en cuenta para los planes del DT brasileño.

Juárez apuesta a los refuerzos que ya llegaron

Pumas espera que la apuesta del fichaje de José Juan Macías pueda salir de buena manera, sabiendo que el jugador ha arrastrado múltiples lesiones a lo largo de su carrera.

“Esto me cayó como anillo al dedo porque es un club que, en su forma de jugar ofensivamente es muy parecida a donde fue mi mejor etapa cuando estuve en León. Vengo muy bien mentalmente, super agradecido por cómo me han recibido, ilusionado y con muchas ganas de jugar”, dijo el nuevo delantero felino.

Apariciones positivas en Pumas

Uno de los jugadores que ha sabido mostrarse de la mejor forma este torneo es Jorge Ruvalcaba, con grandes actuaciones, tanto de local como de visitante con el cuadro auriazul.

“Jugar en un equipo grande como Pumas siembre va a haber presión. Nosotros como equipo, como vestuario sabemos que como bien lo dijo, lo que vale es ser campeón. Llegar a Semifinales, a Cuartos, a Play In no te sirve de nada y el plan de todos aquí es eso, poder levantar el trofeo junto como equipo, como plantel que tanto esperamos. Pero la presión, uno aprende a vivir con eso”, sentenció el jugador de Pumas.

Los universitarios esperan romper una racha negativa de 14 años sin coronarse en el futbol mexicano. Pumas enfrenta este domingo a Atlas en el estadio Olímpico Universitario.

