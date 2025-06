David Luiz rompió el silencio sobre el fuerte choque que tuvo con Raúl Jiménez “Muchos de los mexicanos me atacaron”

Este sábado 14 de junio del 2025, David Luiz rompió el silencio sobre el fuerte accidente que tuvo con Raúl Jiménez el pasado 29 de noviembre del 2020.

Durante un partido de la Premier League entre Wolverhampton y Arsenal. En un tiro de esquina, Jiménez chocó cabezas con el defensor brasileño David Luiz, lo que resultó en una fractura de cráneo para el mexicano. Jiménez quedó inconsciente, fue retirado en camilla con oxígeno y trasladado de inmediato a un hospital en Londres, donde fue operado.

La lesión lo mantuvo fuera de las canchas durante 258 días, regresando oficialmente en agosto de 2021 con una protección en la cabeza, que aún usa debido a que la fisura en su cráneo.

El jugador brasileño habló por primera vez sobre el tema y le mandó un mensaje a todos los aficionados mexicanos.

El mensaje de David Luiz a los aficionados mexicanos

David habló y detalló que era una buena oportunidad para hacerlo pues todo se trató de un accidente. Agregó que recuerda que muchos mexicanos lo atacaron pensando que lo hizo por malo.

“Estoy muy contento (por el actual momento que atraviesa Raúl Jiménez), creo que ahora es una buena oportunidad para hablar de esto, porque ha sido un accidente, recuerdo que mucha gente hasta hoy no tienen mucho la imagen del accidente y muchos de los mexicanos me atacaron mucho pensando que lo hice por malo”.

Por otra parte, explicó que ambos sabían que se trataba de un accidente, pero ahora se encuentra feliz por ver que Raúl ha logrado recuperar su nivel. Catalogó lo sucedido como una lección de vida para todos.

“A Raúl lo vi, sabemos que había sido un accidente, me quedé muy triste, pero ahora me he puesto muy contento porque es un jugador tremendo, volvió y ha sido una lección de vida para todos nosotros volviendo de una manera muy difícil, ahora volviendo a ser el jugador que fue y por eso me deja contento, porque Raúl merece lo mejor”

El brasileño recordó que tiempo después de la lesión tuvo la oportunidad de verlo de nueva cuenta y que eso fue importante porque quería saber cómo se encontraba.

“Ahí estaba en el mismo partido, hablamos porque fue tres meses después de la lesión, quería saber más cómo estaba él, lo que había pasado en el campo y por eso fue muy importante”.