¿Qué le pasó a Martinoli? Está fascinado con el nivel de un jugador ¡del América!

En el escenario del futbol mexicano, Alejandro Zendejas se ha convertido en el nombre que resuena tras la Jornada 11 del Apertura 2025. El narrador de Azteca Deportes , Christian Martinoli, conocido porque no es precisamente un aficionado del Club América, no tuvo problemas en destacar al jugador azulcrema como uno de los principales candidatos a mejor futbolista del torneo en la sección “Héroes de la Liga”.

Tras la contundente victoria 4-1 del América sobre Pumas en el Clásico Capitalino, Zendejas se alzó como la figura estelar de la jornada gracias a su doblete frente al arquero Keylor Navas, incluyendo un golazo que ya es considerado de los mejores del campeonato.“El MVP de la jornada sin duda tiene que ser Alejandro Zendejas, a pesar de que es del América, lo tenemos que reconocer en esta pantalla. Es un hombre que recuperó su nivel en las últimas tres fechas, que ha llevado al América al protagonismo de medio campo hacia al frente”, afirmó Martinoli.

Zendejas, imparable en el mano a mano

El comentarista destacó la capacidad del estadounidense para marcar la diferencia en el uno contra uno, ya sea por las bandas o en el centro, y lo señaló como un futbolista con todos los atributos para ser no solo el mejor de la jornada, sino del torneo. “Un futbolista que ha sido tricampeón y cuando quiere es el mejor jugador del América de mediocampo hacia adelante”, sentenció.

Zendejas atraviesa un dulce momento

Tras brillar con la selección de Estados Unidos, donde anotó en un amistoso ante Japón durante la Fecha FIFA, regresó al América con una racha imparable: gol contra Chivas en el Clásico Nacional, asistencia frente a Rayados, gol ante San Luis y un doblete contra Pumas.

Ahora, el talentoso mediocampista buscará extender su racha este sábado cuando las Águilas reciban a Santos Laguna en el Estadio Ciudad de los Deportes. Con su nivel actual, Zendejas no solo lidera al América, sino que se consolida como una de las grandes figuras de la Liga BBVA MX.

