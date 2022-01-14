Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
FUT AZTECA SITIO2.png
QUIERO VER
Fútbol

David Medrano revela cuál es el equipo que busca a Marco Fabián

Marco Fabián aún no tiene definido su futuro pero David Medrano reveló cuál es el equipo que sí está buscando al mexicano

Marco Fabián Tlaxcala FC

Escrito por: Azteca Deportes

El futuro de Marco Fabián sigue siendo un misterio. El mexicano fue registrado con Juárez en la Liga BBVA MX pero no jugará con los Bravos y por eso, David Medrano reveló cuál es el equipo que sí está buscando contratar al mexicano.

Marco Fabián reconoció que quiere volver a las canchas, sea como sea. Incluso el mexicano reconoció que no le importa el sueldo y estaría dispuesto a aceptar alguna oferta, ya que su intención es jugar futbol nuevamente. Su último equipo fue Juárez pero fue separado, al parecer, por indisciplinas.

Te podría interesar:¿Marco Fabián interesa en Chivas? Marcelo Michel Leaño lo aclara

La Barra Libre de David Medrano | Árbitros del Clásico | Parte 2

El equipo al que iría Marco Fabián

Don Deivid Medrano adelantó en redes sociales que el Tepatitlán de Morelos está interesado en contratar a Fabián. Incluso señaló que ya hubo un acercamiento con el jugador y será en los próximos días cuando les dé una respuesta. Es decir, el futuro de Marco quedaría resuelto muy pronto.

La Liga de Expansión ha sido una alternativa para algunos mexicanos que no tienen equipo. Por ejemplo, el Tlaxcala FC se "interesó" en algún momento por Giovani dos Santos y le mandó algunas indirectas en redes sociales. No obstante, parece que nunca hubo una oferta formal para el mexicano.

La carrera de Marco Fabián ha estado llena de altibajos. En algún momento fue considerado como uno de los mejores jugadores mexicanos e incluso fue parte de la Selección Mexicana que conquistó la medalla de oro en Londres 2012. Sin embargo, desde su paso por el Eintracht Frankfurt, no ha encontrado su lugar.

Los clubes en los que podrían jugar Marco Fabián y Giovani dos Santos.png

Marco Fabián ha pasado por equipos como Philadelphia Union, Al-Sadd de Qatar, Juárez pero no ha logrado explotar su nivel. Habrá que ver si regresa para jugar en la Liga BBVA Expansión MX y por qué no, puede pensar en subirse al barco de la Selección Mexicana rumbo al Mundial.

Te podría interesar: Marco Fabián revela la razón por la que no llegó a Chivas

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP