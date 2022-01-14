David Medrano revela cuál es el equipo que busca a Marco Fabián

El futuro de Marco Fabián sigue siendo un misterio. El mexicano fue registrado con Juárez en la Liga BBVA MX pero no jugará con los Bravos y por eso, David Medrano reveló cuál es el equipo que sí está buscando contratar al mexicano.

Marco Fabián reconoció que quiere volver a las canchas, sea como sea. Incluso el mexicano reconoció que no le importa el sueldo y estaría dispuesto a aceptar alguna oferta, ya que su intención es jugar futbol nuevamente. Su último equipo fue Juárez pero fue separado, al parecer, por indisciplinas.

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El equipo al que iría Marco Fabián

Don Deivid Medrano adelantó en redes sociales que el Tepatitlán de Morelos está interesado en contratar a Fabián. Incluso señaló que ya hubo un acercamiento con el jugador y será en los próximos días cuando les dé una respuesta. Es decir, el futuro de Marco quedaría resuelto muy pronto.

LA ESTUDIA

Deportivo Tepatitlán de Liga de Expansión es el único equipo que se ha acercado a Marco Fabián. La próxima semana el jugador dará una respuesta a los alteños.

¿Aceptará o no?. pic.twitter.com/whRA8PU3v0 — david medrano felix (@medranoazteca) January 14, 2022

La Liga de Expansión ha sido una alternativa para algunos mexicanos que no tienen equipo. Por ejemplo, el Tlaxcala FC se "interesó" en algún momento por Giovani dos Santos y le mandó algunas indirectas en redes sociales. No obstante, parece que nunca hubo una oferta formal para el mexicano.

La carrera de Marco Fabián ha estado llena de altibajos. En algún momento fue considerado como uno de los mejores jugadores mexicanos e incluso fue parte de la Selección Mexicana que conquistó la medalla de oro en Londres 2012. Sin embargo, desde su paso por el Eintracht Frankfurt, no ha encontrado su lugar.

Marco Fabián ha pasado por equipos como Philadelphia Union, Al-Sadd de Qatar, Juárez pero no ha logrado explotar su nivel. Habrá que ver si regresa para jugar en la Liga BBVA Expansión MX y por qué no, puede pensar en subirse al barco de la Selección Mexicana rumbo al Mundial.

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