¿Marco Fabián interesa en Chivas? Marcelo Michel Leaño lo aclara

El plantel de Chivas está prácticamente cerrado para el Torneo Grita México BBVA Clausura 2022 y todo indica que solo contarán con la incorporación de Roberto Alvarado, pese a que en las últimas horas se manejó la posibilidad de que Marco Fabián, exfutbolista del Guadalajara pudiera regresar a las filas rojiblancas tras su fallido paso por los Bravos de Juárez.

El técnico de los jaliscienses, Marcelo Michel Leaño habló al respecto en conferencia de prensa y aunque reconoció la calidad del futbolista, dio a conocer que es prácticamente imposible que llegue para el presente certamen.

“Marco es un gran jugador, lo conozco hace muchísimos años, me tocó estar en el 2012 aquí en Chivas y él estaba en un gran momento, un jugador que además está identificado con los colores de la institución y uno nunca sabe. Hoy es difícil porque el equipo está conformado, estamos en jornada dos, el equipo está entrenando ya con una idea muy concreta y clara; no sabemos a futuro que pueda ocurrir. Un jugador de calidad e identificado con los colores, siempre va a poder tener una oportunidad y espacio, aunque ahorita es complicado, estamos enfocados con los jugadores que tenemos en el plantel” sentenció el entrenador.

Roberto Alvarado debutaría como jugador de Chivas

Chivas se alista para visitar el domingo a los Tuzos del Pachuca en actividad de la segunda fecha de la Liga BBVA MX. Ambos equipos llegan tras ganar en su presentación. Para dicho encuentro, el cuerpo técnico del Rebaño Sagrado ya podrá contar con Roberto Alvarado, Hiram Mier y Luis Olivas, quienes se han recuperado tras haber dado positivo a Covid-19. El “Piojo” podría tener su debut oficial con la casaca rojiblanca.

“Estaban entrenando en otra cancha con todos los cuidados y eso ayudó a que no se perdiera tanto el estado de forma del jugador. No hemos notado ninguna variación, han entrenado a la par de sus compañeros, en la semana hemos estado muy cerca preguntándoles cómo se sienten y la realidad es que no tenemos ninguna secuela hasta el momento, pero también es una realidad que tenemos que ir caso a caso porque no podemos hacer un procedimiento igual para todos” dijo Leaño.

Por motivos de logística y de protocolo, Chivas viajará vía terrestre a Pachuca desde este viernes para evitar contactos en aeropuertos, donde además en las últimas semanas se han presentado constantes cancelaciones y cambios de itinerarios debido a la situación santitaria que atraviesa el país.