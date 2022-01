Marco Fabián revela la razón por la que no llegó a Chivas

El delantero mexicano, Marco Fabián de la Mora, continúa sin equipo, pues es agente libre y está en busca de un club, ya sea en México o en el extranjero para continuar su carrera como profesional, en las últimas semanas se habló de la posibilidad de volver a las Chivas Rayadas de Guadalajara.

“Estoy agradecido con la afición de Chivas que saben mi corazón está ahí. Amaury Vergara es mi amigo, su padre Jorge, significó mucho; con Marcelo Leaño es lo mismo y con Ricardo Peláez trabajé en el Mundial de 2014”, mencionó Fabián de la Mora en entrevista para Excélsior.

El jugador de 32 años aceptó que en días anteriores charló con Chivas, aunque en tono de amistad, no de negocios, manifestó que le dijeron que el equipo es su casa, pero en este momento tienen otro proyecto, por esa razón no llegó a las filas del “Rebaño Sagrado”.

¿Los Bravos de Juárez registraron a Marco Fabián?

Antes de que comenzara el Torneo Grita México Clausura 2022, ocurrió algo curioso pues Marco Fabián aparecía registrado con los Bravos de Juárez, conjunto en el que jugó el mediocampista azteca desde el 2020, año que volvió a México procedente del Al-Sadd.

“Aparezco en la Liga con Bravos, pero está mal el sistema, no tengo nada que ver con ellos (Juárez). Mucha gente piensa que al llegar el Tuca Ferretti me corrió y para nada, mi salida fue antes. El dinero es relevante, hay que ser coherentes, hoy soy libre, no tienen que pagar traspaso, sólo arreglar el salario y no es mi prioridad. Lo que quiero es jugar en un buen proyecto. Las decisiones tienen que ser de los dos lados”,comentó acerca de esta situación.

Con Juárez, disputó 24 partidos y no logró hacer ningún gol, ni asistencias. Marco Fabián es medallista de oro en Londres 2012, tiene un amplio historial con equipo de la máxima división del futbol mexicano con Chivas, Cruz Azul y Bravos, además de una fugaz aventura en la MLS con el Philadelphia Union.

