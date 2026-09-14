¡ÚLTIMA HORA! La POLÉMICA declaración de Lamine Yamal sobre el Balón de Oro que sacude al futbol mundial

Lamine Yamal vuelve a acaparar todas las portadas del futbol internacional. En un adelanto de una entrevista concedida a Movistar Plus+ para el programa Universo Valdano, la joven estrella del Barcelona lanzó contundentes y polémicas declaraciones sobre su candidatura al Balón de Oro, marcando postura en la conversación por el galardón individual más prestigioso del deporte.

¿Qué comentó Lamine Yamal sobre el Balón de Oro?

Lejos de la cautela institucional o las respuestas prefabricadas, el atacante catalán de 19 años se mostró sumamente tajante sobre quién debería alzarse con el premio:

"Yo creo, sinceramente, que los mejores del mundo somos dos y este año me lo merezco yo por lo que he ganado. Para mí, somos Mbappé y yo los dos mejores del mundo. Para mí está claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe".

Además, el futbolista azulgrana enfatizó su impacto en el terreno de juego asegurando que no tiene intención de pedir el voto de nadie: "Dentro de esos jugadores he dado un nivel increíble y es vuestro trabajo, no me voy a poner a suplicar nada”.

También el joven jugador culé señaló: “Hay grandes jugadores como Messi, Cristiano y Maradona… pero creo que nunca ha pasado antes que alguien haya ganado tanto a una edad tan temprana. Estuvo Pelé, pero en tiempos recientes… nunca, creo.

La gente tiene esta mentalidad de que porque he ganado, tal vez me relajaré con mi carrera en algún momento: no.

Yo sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del futbol.

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La progresión de Lamine Yamal hacia la cima del Balón de Oro

El ascenso del canterano blaugrana en la gala del Balón de Oro ha sido meteórico, estableciendo récords de precocidad sin precedentes:

Edición 2024: En su primera nominación absoluta, irrumpió en la élite internacional al finalizar en el 8.º puesto de la votación general tras conquistar la Eurocopa con la Selección de España.

En su primera nominación absoluta, irrumpió en la élite internacional al finalizar en el de la votación general tras conquistar la Eurocopa con la Selección de España. Edición 2025: Se consolidó en el podio mundial al quedarse con el 2.º lugar , únicamente por detrás del francés Ousmane Dembélé , tiempo en el que además obtuvo su segundo Trofeo Kopa consecutivo.

Se consolidó en el podio mundial al quedarse con el , únicamente por detrás del francés , tiempo en el que además obtuvo su segundo consecutivo. Edición 2026: Llega a las votaciones como uno de los máximos favoritos tras su papel protagónico con el Barcelona en LaLiga y la Champions League, sumado a su actuación en la Copa del Mundo.

Con 19 años recién cumplidos, Yamal no oculta su ambición por colocar su nombre junto a leyendas de la talla de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

