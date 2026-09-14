Christian Ebere sí jugará contra Messi y así fue como Cruz Azul lo logró

Mientras muchos se preguntan por qué Inter Miami y Cruz Azul jugarán en Estados Unidos, el conjunto mexicano recibió una noticia importante para afrontar el duelo de la Campeones Cup contra el Inter Miami de Lionel Messi. Christian Ebere sí jugará.

Con estadio confirmado para Inter Miami vs Cruz Azul por la Campeones Cup, La Máquina también consiguió resolver una situación que había complicado la participación de uno de sus futbolistas. Christian Ebere recibió la autorización necesaria para viajar y estará disponible para el encuentro.

|MEXSPORT

¿Cómo hizo Cruz Azul para habilitar a Christian Ebere para Cruz Azul vs Inter Miami?

Christian Ebere podrá viajar a Estados Unidos después de que Cruz Azul gestionara un permiso especial debido a las restricciones migratorias que afectan a ciudadanos de Nigeria.

TE PUEDE INTERESAR:



El área administrativa y de logística de La Máquina habría realizado las gestiones directamente con Washington para conseguir la autorización. Gracias a este trámite, Ebere podrá acompañar al equipo después de haberse perdido la Leagues Cup por cuestiones de visado.

|MEXSPORT

Sin embargo, el procedimiento tendrá que repetirse. Tanto el jugador como Cruz Azul deberán realizar nuevamente el trámite cada vez que necesiten viajar a Estados Unidos.

Detalles del partido entre el Cruz Azul y el Inter Miami de Lionel Messi

Inter Miami y Cruz Azul se enfrentarán este miércoles 16 de septiembre en el Nu Stadium de Miami, por la Campeones Cup 2026, encuentre que enfrenta al mejor equipo de cada país.

Será un partido único entre el campeón de la MLS Cup y el actual monarca del Campeón de Campeones de México (ganador Apertura vs. ganador Clausura). El que gane se quedará con el título internacional.

|X: Lionel Messi

Messi y su historia contra Cruz Azul

El encuentro también tendrá un antecedente especial para Lionel Messi. Cruz Azul fue el rival del Inter Miami en el debut del argentino con el conjunto estadounidense, el 21 de julio de 2023, durante la Leagues Cup. Aquella noche, Messi marcó de tiro libre en los últimos minutos para darle el triunfo 2-1 al equipo de Miami.

Más de tres años después, ambos clubes volverán a enfrentarse en Estados Unidos, aunque esta vez habrá un trofeo en juego y Christian Ebere podrá estar a disposición de Cruz Azul.

