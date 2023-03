Extécnico de Pumas se postula para volver al club universitario

El ex DT de Pumas, David Patiño, se animó a postularse para el banquillo del equipo universitario tras la salida de Rafa Puente.

Festejo a lo Cuauhtémoc Blanco de Henry Martín contra Chivas

“Todavía no me han hablado, a quien no le gustaría tomar al equipo y tener ese reto, esa responsabilidad. A mí me tocó tenerlo y me sentí muy bien. Si se diera la oportunidad yo con mucho gusto iré a la institución que me vio crecer como jugador y como entrenador y a la quiero como pocos”, dijo Patiño para Azteca Deportes.

También habló sobre la crítica a la etapa de Rafa Puente en Pumas y la designación de Raúl Alpizar, quien fue su auxiliar en 2018.

“Fue turbulenta y problemática desde el principio, las circunstancias y el entorno que tuvo fueron muy poco favorables para esa gestión, donde tenía un margen de error muy corto, por todo el ruido que se generó alrededor de él. Las circunstancias alrededor del equipo también rebasaron su control. La directiva parece que está mirando hacia adentro, él fue mi auxiliar en la etapa que yo dirigía, se identifica con el equipo, no veo ningún problema, pero debe hacer que el equipo se estabilice primero y darse tiempo para pensar bien cuál va a ser su plan. Adentro hay gente capaz, como Humberto, el Capi”, comentó David.

Te puede interesar: OFICIAL: Henry Martín es sancionado por su festejo vs Chivas

El Clausura 2023 está siendo un verdadero infierno para un Pumas que ha tenido muchos problemas durante el año. Las lesiones y los malos rendimientos generaron que el equipo no pueda tener una continuidad, y los malos resultados desembocaron en un mal clima. Rafa Puente no solo apenas ganó 3 partidos desde su llegada al club, sino que tampoco logró consolidar un equipo o un estilo de juego. Más allá de los resultados, uno de los grandes errores de Puente es no haber conseguido una identidad. Por ende, los malos resultados terminaron siendo una consecuencia de malas decisiones.