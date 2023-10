David Villa revela cuál es el equipo de la Liga BBVA MX que apoya

El legendario delantero español David Villa reveló que siempre ha tenido muy buenas opiniones del futbol mexicano y que en estos momentos apoya a uno de los equipos grandes de la LIGA BBVA MX.

El ex futbolista campeón del mundo con España en el 2010 habló en entrevista exclusiva con Azteca Deportes sobre su relación con el balompié azteca, en especial ahora que está retirado y que tiene más tiempo libre para disfrutar del futbol desde otra perspectiva.

Te puede interesar: Santiago Giménez podría llegar a cualquier club , afirma David Villa

Gol de Aleksandar Mitrović Al-Hilal 2-0 Al Ahli | Liga Saudí

David Villa reconoce que ha seguido el futbol mexicano

“El futbol mexicano lo he seguido durante tiempo, he tenido la suerte de ir a jugar en México con la Selección Española y con el New York City de la MLS, cuando estaba allá (en Estados Unidos), también por horario y por televisión estaba muy pendiente de la liga”, comentó.

El ‘Guaje’, quien vivió parte de sus mejores momentos con el Valencia, Barcelona y Atlético de Madrid, primero señaló a uno de los grandes de la LIGA BBVA MX como el club que apoya.

“Siempre pienso que tu equipo favorito en ese momento es donde tengas algún amigo, en este caso tengo a Fernando Hierro en Chivas, que está como director deportivo y por él te diría que Chivas”, dijo.

Sin embargo, David Villa después recordó que también está Jonathan Dos Santos en el América, siendo el único jugador mexicano con el que compartió vestuario cuando ambos coincidieron en el Barcelona de 2010 a 2013.

“Con Jona sí jugué y también coincidí bastante en la época de MLS con el ‘Chicharito’ y siempre he tenido una buena opinión del futbol mexicano y de los jugadores mexicanos”, añadió.

Cabe recordar que tras una exitosa carrera que incluyó tres ligas españolas, una Champions League, un Mundial y una Eurocopa, el ‘Guaje’ se retiró en 2020 en el Vissel Kobe de Japón, en el que disputó sus últimas temporadas. Por ahora no planea hacer algo entorno al futbol. Su carrera está en pausa.

Te puede interesar: Mal y de malas: Suspenden jugador de Chivas tras el partido contra Tigres