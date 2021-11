Duilio Davino: “Tenemos una plantilla suficiente y muy basta”

Rayados de Monterrey fue eliminado en Cuartos de Final por los Rojinegros del Atlas, situación que dejó muy molesto al Director Técnico de la Pandilla Javier Aguirre, el cual al término del partido aseguró que Monterrey no contaba con una plantilla suficiente para enfrentar dos torneos, a lo que el Presidente Deportivo de Rayados, Duilio Davino, respondió tajantemente afirmando que la institución tiene un plante muy basto y competitivo.

“No, platicando con Javier y a lo que se refiere Javier (Aguirre) es que tuvimos muchas bajas por lesión, por tema de Selección, perdimos a muchos jugadores para partidos importantes en el torneo, si quieren por ahí les compartiré esa estadística, la cantidad de partidos que se han perdido muchos jugadores y eso hizo que la competencia interna no fuera la adecuada, ni la planeada, pero también Javier está consciente de que la plantilla es suficiente, basta y de las mejores de México para competir y ganar en todos los Torneos”, aseguró Davino en Conferencia de Prensa.

Davino y la grandeza de Rayados

Además Duilio Davino fue contundente al asegurar lo que representa vestir y jugar con Rayados de Monterrey, diciendo que en este club se debe de tener una máxima exigencia y ganar todos los torneos.

“Hoy con la transformación que ha tenido el club en los últimos años, y salir campeón de Concacaf y eliminados de cuartos, no nos tiene contentos a nadie, este club tiene mucha exigencia y por eso queremos ser mejores y ganar todos los torneos, al final el resultado nos deja fuera por la posición en la tabla, este equipo no puede terminar en la posición que terminó en la tabla, eso está clarísimo, el equipo tiene que quedar dentro de los primeros cuatro y tiene que quedar mejor, eso también se habló con Javier y Javier está consciente”. Y para eso sería bueno tener a todos los jugadores en el mayor tiempo posible, hoy o este año por el tema de la pandemia pues muy apretado, fechas FIFA triple, muchos partidos, muchos jugadores que no pudimos tener, pero esto no es excusa, fue lo que tuvimos pero eso no es excusa para terminar el nueve de la tabla y eliminados en cuartos, es un fracaso para nosotros”.