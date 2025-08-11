¡DE LOCOS! Esto cuesta el anillo que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez

El mundo del espectáculo y e futbol se detuvieron este lunes cuando Georgina Rodríguez compartió una foto en sus redes sociales anunciando una esperada noticia: después de nueve años de relación, la española contraerá matrimonio con Cristiano Ronaldo.

La imagen se hizo viral debido a lo llamativo del anillo de compromiso en su dedo anular no dejó espacio para dudas. Es oficial que CR7 y Georgina están oficialmente comprometidos.

La deslumbrante joya, fue la protagonista absoluta de la publicación, que ha generado revuelo por su tamaño y posible valor. Expertos en joyería, estiman que la sortija podría rondar entre los 10 y 12 millones de euros, equiparable a los 260 millones de pesos mexicanos.

Más de 250 millones de pesos

Con un diamante central de aproximadamente 40 quilates y pequeños brillantes que lo rodean, todo apunta a que se trata de un exclusivo modelo de la marca Cartier, que la modelo nacida en Argentina ha lucido en ocasiones anteriores.

La relación entre el astro portugués y la española comenzó a finales de 2016, aunque se hizo pública en enero del año siguiente. Desde entonces, se juntaron y crearon una familia que cada vez ha crecido más, además de Cristiano Jr., están los hermanos Eva y Mateo, y sus hija Alana y Bella. Lamentablemente, el gemelo de esta última, Ángel, falleció durante el parto.

Ahora, tras años de rumores, la confirmación llegó con una fotografía que ya es viral. Mientras los seguidores especulan sobre la fecha y lugar de la boda, lo que es seguro es que será un evento de lujo, y que el “Bicho” y Georgina escriben un nuevo capítulo en su historia de amor.

