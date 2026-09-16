Rafa Márquez visitó Club América y ya tiene en la mira a sus seleccionados para la fecha FIFA

Mientras que Rafa Márquez confirmó que observa a más de 60 jugadores, el nuevo entrenador de la Selección Mexicana continúa recorriendo clubes de Liga MX antes de definir su primera convocatoria. Esta vez, el estratega visitó las instalaciones del Club América para observar de cerca a los futbolistas dirigidos por Guillermo Almada.

Así como la IA predijo cómo le irá a Rafa Márquez en la Selección Nacional de México, el director técnico ya comenzó a tomar decisiones para su nuevo proceso. En Coapa estuvo acompañado por Andrés Guardado, Pol Lorente y Xabier Mancisidor, integrantes de su cuerpo técnico, durante la práctica azulcrema.

Rafa Márquez tomará el lugar de Javier Aguirre|Crédito: @rafamarquez.a / IG

¿Qué se sabe de la visita de Rafa Márquez al Club América?

La visita a Coapa forma parte de un recorrido que Márquez planea realizar por los 18 clubes de la Liga BBVA MX. El entrenador busca ampliar su panorama antes de definir su primera lista y conocer directamente las condiciones de los futbolistas que podrían aparecer en sus próximas convocatorias.

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El objetivo es conocer el momento de los jugadores que pueden ser considerados para sus primeras convocatorias. Antes de América, el entrenador también había visitado las instalaciones de Chivas y de Atlas.

El estilo de juego y probable alineación de México con Rafa Márquez como DT|Crédito: @miseleccionmx / X

Durante la visita, Márquez y Guardado conversaron especialmente con los porteros Luis Ángel Malagón y Rodolfo Cota. Malagón regresó recientemente a la actividad después de una lesión que le impidió disputar el Mundial 2026, mientras Cota ganó protagonismo con América durante su ausencia.

Los 4 futbolistas del Club América que Rafa Márquez sigue con más detenimiento

Entre los nombres que aparecen en el radar están Luis Ángel Malagón, Rodolfo Cota, Israel Reyes y Ramón Juárez. Reyes ya conoce el proceso de Selección, mientras que Cota podría representar una novedad después de su última convocatoria en 2022.

Dos refuerzos son criticados tras haber generado expectativas y no cumplirlas, hasta el momento|Crédito: @ClubAmerica / X

También aparecen otras alternativas como Érick Sánchez, Kevin Álvarez e Isaías Violante. El nuevo cuerpo técnico analiza distintas opciones mientras prepara una convocatoria que marcará el inicio de la era Márquez.

La primera prueba del entrenador será ante Colombia el 26 de septiembre, en Baltimore. Para ese encuentro, Márquez deberá reducir su amplio radar a los futbolistas que integrarán su primera lista. Se cree que este 17 de septiembre saldrá la lista.

