Alexis Vega confirma interés de visores europeos

Alexis Vega regresó a tener actividad con las Chivas para el Apertura 2021 luego de convertirse en medallista olímpico en Tokyo 2020. Uno de los futbolistas clave de la Selección Mexicana Olímpica fue Vega, quien obtuvo 3 goles y 2 asistencias en los 6 partidos que se disputaron en los Juegos Olímpicos, en los cuales fue titular en todos.

Vega ya se encuentra en Guadalajara, al igual que Uriel Antuna, Fernando Beltrán y Jesús Angulo, quienes se incorporaron para la jornada 4 del torneo Grita México Apertura 2021 y buscarán sumar la primera victoria del equipo.

La afición del Rebaño Sagrado ha criticado mucho al delantero por su rendimiento que tiene en la Selección y la diferencia con Chivas, comentan que no muestra la misma habilidad en un partido en la Liga BBVA MX. A lo que él respondió que no coincidía con los comentarios.

“No sé cómo la gente puede decir eso, o cómo ve el fútbol. En Chivas he demostrado cosas importantes, una regularidad que nunca había tenido en mi carrera y ahora que fui a la selección, iba con un gran nivel estando en Chivas. No hemos tenido buenas campañas pero los resultados ahí están, estaba incluido en el segundo o tercer mexicano con más asistencias, pero por no hacer un buen torneo, no se ven reflejadas esas estadísticas”, comentó Alexis Vega en conferencia de prensa.

En el torneo Guardianes 2021, Alexis Vega demostró ser un jugador de gran calidad y de los más destacados en Chivas. Disputó 32 partidos en los cuales anotó 4 goles y 11 asistencias, sólo por debajo de Rubens Sambueza el cual fue el mejor asistente del año futbolístico.

Johan Vásquez es el primero de los medallistas que podría emigrar a Europa, y ante la situación, el jugador del Rebaño Sagrado comentó que él estaba enfocado en tener una buena participación con las Chivas y que no le preocupan los posibles rumores sobre su futuro.

“Yo fui a la selección a trabajar, sabía que había visores de Europa pero siempre estuve en lo mío, no tengo conciencia de todo lo que se dijo, ahora estoy acá y me debo a mi equipo”, finalizó el futbolista rojiblanco.

¿Cuándo disputan las Chivas la jornada 4?

El Club Guadalajara sólo ha sumado 4 puntos en las tres jornadas disputadas, los jugadores recién llegados buscarán llevarse los 3 puntos el próximo domingo 15 de agosto en el partido contra Santos a las 19:06 hrs.