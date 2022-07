Robert Lewandowski podría debutar en el Barcelona ¡contra Pumas!

Después de semanas de negociaciones intensas y muchos rumores, por fin se concretó el pase de Robert Lewandowski al Barcelona, delantero que promete ser el hombre gol del equipo, pero algo de lo más destacado es que su debut ‘oficial’ podría ser ante los Pumas.

Lewandowski pasó los últimos años de su carrera con el Bayern Múnich, pero ahora llega al Barcelona tratando de darle un giro a su vida, por lo que espera que este desafío esté lleno de éxitos y su primer campeonato podría ser el Joan Gamper.

Te recomendamos: David Medrano revela la oferta que Pumas le habría hecho a Dani Alves

Tata Martino revela cómo será enfrentar a Messi después de dirigirlo

¿Cuáles son los próximos partidos del Barcelona?

El cuadro ‘Culé’ se encuentra haciendo su pretemporada de cara al inicio de LaLiga Española, recordando que arranca el próximo 12 de agosto, por lo que le quedan algunos buenos partidos amistosos por delante.

Los aficionados ‘Culés’ están a la espera de conocer cuándo debutaría Robert Lewandowski y para ello es necesario conocer qué partidos están próximos a afrontar.

Martes 19 de julio vs Inter Miami

Sábado 23 de julio vs Real Madrid

Martes 26 de julio vs Juventus

Sábado 30 de julio vs New York Red Bull

Domingo 7 de agosto vs Pumas (por el Trofeo Joan Gamper)

Sábado 13 de agosto vs Rayo Vallecano (inicio de LaLiga)

¿Por qué Lewandowski debutaría ante Pumas?

Ojo, esta fecha es sólo una predicción, ya que no hay nada oficial por parte del Barcelona, pero medios en España comentan que el polaco necesita pasar los exámenes médicos, además de adaptarse a la altura del país y forma de entrenar.

Te recomendamos: Los “consejos” de Eduardo Coudet a Pumas para enfrentar al Barcelona

Se tiene una previsión de que a Lewandowski le tomará entre 15 y 20 días en adaptarse totalmente al estilo de entrenamiento y ritmo que tiene el Barcelona, por lo que tomando en cuenta las fechas de los partidos, estaría listo para el 7 de agosto ante Pumas.

Sería un gran momento para el debut de Lewandowski, pues no sólo habrá un trofeo en juego, sino que lo haría ante un equipo mexicano, por lo que ya veremos si se cumple este pronóstico ante Pumas.