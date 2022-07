David Medrano revela la oferta que Pumas le habría hecho a Dani Alves

Desde hace ya varios días se ha hablado del virtual fichaje de Dani Alves, histórico jugador brasileño, con los Pumas en la Liga BBVA MX, sin embargo el futbolista no ha aceptado la propuesta que hicieron los universitarios; David Medrano revela qué es lo que le habrían ofrecido.

Los Pumas son uno de los equipos que mejor se han reforzado en este Apertura 2022, pues a la espera de Dani Alves, en sus filas sumaron a atacantes como lo son Gustavo del Prete y Eduardo Salvio, por lo que esperan poder fichar al brasileño.

¿Qué le habría ofrecido Pumas a Dani Alves?

De acuerdo a información de David Medrano, el cuadro universitario sólo le habría hecho una única propuesta al exjugador del Barcelona, misma que en apariencia le fue atractiva a Alves más no suficiente.

El colaborador de Azteca Deportes informa que Pumas le ofreció a Dani Alves la cifra de 2 millones de dólares al año, además de una camioneta de lujo para que estuviera a la disposición del jugador; ésta fue analizada más no aceptada por el brasileño.

Se informa que la gente de Dani Alves estaría pidiendo cuando menos el doble de lo que Pumas habría puesto sobre la mesa para convencer al futbolista, algo que parece poco probable.

En apariencia, Pumas no está dispuesto a mejorar la oferta, ya que David Medrano informa que le comunicaron al jugador que era lo mejor que podían ofrecerle y si no la aceptaba entonces no habría nada que hacer, ya que no sería negociable.

De momento el entorno del jugador estaría viendo los pros y contras de llegar a Pumas y cómo podría beneficiarle esta oferta, ya que en apariencia no es de lo mejor para Dani Alves, sin embargo, desde hace unos días se comentaba que el futbolista ya les había dado el ‘sí’. Esperemos a ver si se concreta.