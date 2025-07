¿Cuándo juega Ramsey su primer partido con Pumas?

Aaron Ramsey se convertirá en una de las nuevas figuras de Pumas para el torneo Apertura 2025. La afición auriazul ya quiere ver a su estrella en el campo. Sería hasta el sábado 12 de julio ante Santos cuando Ramsey sume sus primeros minutos con la playera de Pumas.

“Creo que, se de la presión del club. Los aficionados están muy orgullosos y esperan el reto. Es algo que me emociona. Espero hacer mi parte, y esa es la idea: ser parte de la historia. Para mí, he jugado en muchas posiciones. Me siento cómodo donde me pongan. Hemos tenido conversaciones para definir eso, pero me siento cómodo en el mediocampo, donde sea”, dijo el galés en su presentación con Pumas.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Ramsey llenó de elogios a Santi Cazorla

Por otro lado, se animó a hablar sobre las grandes figuras con las que ha compartido un vestidor.

“Disfruto a los dos. Fue bueno jugar al lado de algunos. Uno de los mejores con los que he jugado y disfrutado mucho fue Santi Cazorla. Muy técnico, muy bueno, y veía el juego de una forma única. Es uno de los que más he disfrutado en el campo. Creo que he jugado con futbolistas que están en esta liga y he hablado con ellos. Es una liga técnica, con buenos jugadores, y en las últimas semanas intenté obtener la mayor cantidad de información posible para conocerla mejor. Como dijiste, la presión ha sido parte de mi carrera”, expresó el jugador felino.

Luis Raúl González Pérez, Presidente de Pumas, dejó un sentido mensaje al futbolista europeo.

“Hoy inicia una nueva etapa. Tuve la oportunidad de conocerlo hace poco, no más de un mes. Platicamos aquí, en la Cantera, y me dio mucho gusto escuchar la expectativa que tenía sobre Pumas. Se sorprendió de la magnitud de la UNAM, a la que orgullosamente representamos: una institución enorme. Aaron es alguien que se identifica con nuestros valores de respeto e identidad”, sentenció el directivo auriazul.

