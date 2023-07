La fecha en la que Sergio Canales debutaría con Rayados

Rayados consiguió su primera victoria en la Leagues Cup por goleada 3-0 ante Real Salt Lake. Germán Berterame fue el héroe de la noche con un doblete, mientras que el otro tanto fue un autogol provocado tras una jugada de Rodrigo Aguirre, quien tuvo que salir de cambio debido a una molestia física en la pierna izquierda. Esta escuadra albiazul superó al cuadro americano, llegando con ello a tres puntos y con eso estar así en la cima de su grupo, estando también cerca de los 16vos de final de esta justa.

Tras la victoria en su debut en la Leagues Cup, el DT de Rayados habló sobre la incorporación de Sergio Canales.

La llegada de Sergio Canales a Rayados

"Sergio Canales ha entrenado hoy en el bbva, se siente muy bien, ha entrenado durante toda la negociación, y mañana hablaremos con la directiva para que se integre a la Leagues cup y poder tener minutos de competencia con sus compañeros”, asegura el “Tano”. Es por eso que su debut podría ser ante el Seattle Sounders, que es el próximo encuentro del conjunto regio en el certamen.

También, el estratega argentino habló sobre la solidez del equipo en su debut en la Leagues Cup.

“Me quedo con la inteligencia y el protagonismo de los jugadores, entendieron perfecto a la hora de llevar a cabo lo que habíamos planeado a tan corto tiempo, con respecto al rival y de la forma que lo habíamos pensado sucedieron los goles, entonces la inteligencia de mis jugadores y el protagonismo, esa es la sensación que me queda. Esperamos en los momentos juntos donde el rival tenía la iniciativa y eso quizás llevó a que tuvieran ellos un poco más de desesperación, entonces eso jugó el rival nuestro. Los seleccionados de a poco van tomando la idea y les dimos los minutos que creemos convenientes”, dijo Ortiz.

Además, se refirió al objetivo de Rayados en el torneo.

“No pienso que va a suceder por delante, mañana sé que tengo un entrenamiento y tengo que recuperar a los jugadores y entrenarlos para que puedan superar, tengan una oportunidad el domingo, no me pongo metas lejanas, eso ha sido siempre mi idea”, expresó Fernando.

